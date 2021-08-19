Ирина Федишин в красном бикини верхом на муже устроила откровенный фотосет

Артистка поделилась горячими кадрами вместе с любимым.
Украинская певица Ирина Федишин, которая недавно показалась в леопардовом купальнике, удивила поклонников новыми кадрами.
Так, на странице в Instagram знаменитость разместила серию пикантных снимков с отдыха в Болгарии, на которых позирует вместе с мужем, продюсером Виталием Човныком.
На фотографиях супруги изображены лежа на песке. А Ирина в красном бикини лежит верхом на муже, также Виталий крепко прижался к пышному бюсту своей избранницы.
"Наши медовые 15 лет. PS: немного повеселились на фото", — подписала фотографии Ирина.
Поклонники признались, что были удивлены увидеть в профиле сдержанной Федишин похожий контент. Кого-то он порадовал, а кто-то решил и пристыдить исполнительницу.
- Перед детьми не стыдно?
- Немного откровенно
- Нескромно. Даже для пиара
- Счастливые влюбленные! Многая лета вам! Смотрю и радуюсь
- Наконец-то поцеловались. Целуйте друг друга каждый час а может и каждую минуту.
- Какая же вы красивая пара! Желаю вам вместе жить счастливо!
Напомним, что в этом году Ирина Федишин отпраздновала 15-летие брака с мужем Виталием Човныком. Праздновали влюбленные большим концертом.