Ирина Федишин в красном бикини верхом на муже устроила откровенный фотосет

Ирина Федишин в красном бикини верхом на муже устроила откровенный фотосет

Артистка поделилась горячими кадрами вместе с любимым.

Украинская певица Ирина Федишин, которая недавно показалась в леопардовом купальнике, удивила поклонников новыми кадрами.

Так, на странице в Instagram знаменитость разместила серию пикантных снимков с отдыха в Болгарии, на которых позирует вместе с мужем, продюсером Виталием Човныком.

instagram.com/irynafedyshyn

На фотографиях супруги изображены лежа на песке. А Ирина в красном бикини лежит верхом на муже, также Виталий крепко прижался к пышному бюсту своей избранницы.

instagram.com/irynafedyshyn

instagram.com/irynafedyshyn

"Наши медовые 15 лет. PS: немного повеселились на фото", — подписала фотографии Ирина.

instagram.com/irynafedyshyn

instagram.com/irynafedyshyn

Поклонники признались, что были удивлены увидеть в профиле сдержанной Федишин похожий контент. Кого-то он порадовал, а кто-то решил и пристыдить исполнительницу.

Перед детьми не стыдно?

Немного откровенно

Нескромно. Даже для пиара

Счастливые влюбленные! Многая лета вам! Смотрю и радуюсь

Наконец-то поцеловались. Целуйте друг друга каждый час а может и каждую минуту.

Какая же вы красивая пара! Желаю вам вместе жить счастливо!

Напомним, что в этом году Ирина Федишин отпраздновала 15-летие брака с мужем Виталием Човныком. Праздновали влюбленные большим концертом.

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