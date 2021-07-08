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Ирина Федишин в легком платье показала, как отметила 6-летие сына во Львове

Ирина Федишин в легком платье показала, как отметила 6-летие сына во Львове

instagram.com/irynafedyshyn

Артистка подготовила мальчику настоящий праздник.

Украинская певица Ирина Федишин, которая недавно рассказала, чему научил ее отец и чему она ему обязана, отпраздновала день рождения младшего сына Олега.

7 июля мальчику исполнилось шесть лет. По этому случаю Ирина с мужем, продюсером Виталием Човныком устроили настоящий праздник во Львове. Семья накупила шариков, заказала красивый тортик, а вечером отправилась в один из ресторанов. Для праздника звездная мама выбрала белоснежное платье до пола на бретелях.

© instagram.com/irynafedyshyn
instagram.com/irynafedyshyn
© instagram.com/irynafedyshyn
instagram.com/irynafedyshyn

Поклонники певицы поздравили мальчика и нажелали ему всего наилучшего:

© instagram.com/irynafedyshyn
instagram.com/irynafedyshyn
  • Поздравляем Олежку с днем рождения. Желаем крепкого здоровья и счастливого детства
  • Искренние поздравления Олежке. Всего только самого лучшего! Как же быстро бежит время ... Такой уже взрослый мальчик
  • Искренне поздравляю Олежку. Пусть растет здоровым, сильным на радость родителям

Напомним, месяц назад Ирина Федишин сообщила, что во второй раз выйдет замуж. Артистка с продюсером готовятся к пышной свадьбе на Мальдивах.