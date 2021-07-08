Ирина Федишин в легком платье показала, как отметила 6-летие сына во Львове

Ирина Федишин в легком платье показала, как отметила 6-летие сына во Львове

Артистка подготовила мальчику настоящий праздник.

Украинская певица Ирина Федишин, которая недавно рассказала, чему научил ее отец и чему она ему обязана, отпраздновала день рождения младшего сына Олега.

7 июля мальчику исполнилось шесть лет. По этому случаю Ирина с мужем, продюсером Виталием Човныком устроили настоящий праздник во Львове. Семья накупила шариков, заказала красивый тортик, а вечером отправилась в один из ресторанов. Для праздника звездная мама выбрала белоснежное платье до пола на бретелях.

instagram.com/irynafedyshyn

instagram.com/irynafedyshyn

Поклонники певицы поздравили мальчика и нажелали ему всего наилучшего:

instagram.com/irynafedyshyn

Поздравляем Олежку с днем рождения. Желаем крепкого здоровья и счастливого детства

Искренние поздравления Олежке. Всего только самого лучшего! Как же быстро бежит время ... Такой уже взрослый мальчик

Искренне поздравляю Олежку. Пусть растет здоровым, сильным на радость родителям

Напомним, месяц назад Ирина Федишин сообщила, что во второй раз выйдет замуж. Артистка с продюсером готовятся к пышной свадьбе на Мальдивах.

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