Ирина Федишин в легком платье показала, как отметила 6-летие сына во Львове

Артистка подготовила мальчику настоящий праздник.
Украинская певица Ирина Федишин, которая недавно рассказала, чему научил ее отец и чему она ему обязана, отпраздновала день рождения младшего сына Олега.
7 июля мальчику исполнилось шесть лет. По этому случаю Ирина с мужем, продюсером Виталием Човныком устроили настоящий праздник во Львове. Семья накупила шариков, заказала красивый тортик, а вечером отправилась в один из ресторанов. Для праздника звездная мама выбрала белоснежное платье до пола на бретелях.
Поклонники певицы поздравили мальчика и нажелали ему всего наилучшего:
- Поздравляем Олежку с днем рождения. Желаем крепкого здоровья и счастливого детства
- Искренние поздравления Олежке. Всего только самого лучшего! Как же быстро бежит время ... Такой уже взрослый мальчик
- Искренне поздравляю Олежку. Пусть растет здоровым, сильным на радость родителям
Напомним, месяц назад Ирина Федишин сообщила, что во второй раз выйдет замуж. Артистка с продюсером готовятся к пышной свадьбе на Мальдивах.