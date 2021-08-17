Ирина Федишин в леопардовом купальнике игриво попозировала на пляже в Болгарии

Ирина Федишин в леопардовом купальнике игриво попозировала на пляже в Болгарии

Певица ошеломила снимками на песке.

Известная украинская певица Ирина Федишин продолжает наслаждаться морем на отдыхе в Болгарии.

В телефоне звезды тысячи пляжных снимков, которыми она охотно делится с поклонниками. Так, на этот раз знаменитость опубликовала в Instagram пикантные фото, на которых игриво позировала на песке.

Ирина Федишин на отдыхе в Болгарии / instagram.com/irynafedyshyn

Федишин предстала перед фотообъективом в купальнике с леопардовым принтом, щеголяя плоским животиком, пышным бюстом и стройными ножками. Пляжный образ Ирина дополнила соломенной шляпой и красной помадой.

Ирина Федишин в леопардовом купальнике / instagram.com/irynafedyshyn

Федишин похвасталась формами с разных ракурсов.

Ирина Федишин в бикини / instagram.com/irynafedyshyn

"Сделали 1000 фоток! 997 удалили, 3 обработали, 2 запостили", — написала артистка.

Ирина Федишин в леопардовом купальнике / instagram.com/irynafedyshyn

Также Федишин призналась, что еще раз с удовольствием бы провела эти три месяца лета.

В комментариях ошеломленные пользователи порадовали красавицу приятными сообщениями.

Вау, роскошная

Какая красавица

Очень сексуально. Супер!

Огонь! Молодец

Напомним, на днях Ирина Федишин в голубом купальнике показала пышную грудь. Также певица на фото продемонстрировала свои длинные и стройные ножки.

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