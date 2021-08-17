Ирина Федишин в леопардовом купальнике игриво попозировала на пляже в Болгарии

Певица ошеломила снимками на песке.
Известная украинская певица Ирина Федишин продолжает наслаждаться морем на отдыхе в Болгарии.
В телефоне звезды тысячи пляжных снимков, которыми она охотно делится с поклонниками. Так, на этот раз знаменитость опубликовала в Instagram пикантные фото, на которых игриво позировала на песке.
Федишин предстала перед фотообъективом в купальнике с леопардовым принтом, щеголяя плоским животиком, пышным бюстом и стройными ножками. Пляжный образ Ирина дополнила соломенной шляпой и красной помадой.
Федишин похвасталась формами с разных ракурсов.
"Сделали 1000 фоток! 997 удалили, 3 обработали, 2 запостили", — написала артистка.
Также Федишин призналась, что еще раз с удовольствием бы провела эти три месяца лета.
В комментариях ошеломленные пользователи порадовали красавицу приятными сообщениями.
- Вау, роскошная
- Какая красавица
- Очень сексуально. Супер!
- Огонь! Молодец
Напомним, на днях Ирина Федишин в голубом купальнике показала пышную грудь. Также певица на фото продемонстрировала свои длинные и стройные ножки.