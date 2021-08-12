Ирина Федишин в мини-шортиках и голубом бикини показала, куда поехала в отпуск

Ирина Федишин в мини-шортиках и голубом бикини показала, куда поехала в отпуск

Артистка отдыхает вместе с мужем, детьми и родителями.

Украинская певица Ирина Федишин недавно заинтриговала фанов местом своего грядущего отпуска.

Многие фаны считали, что артистка наконец-то побывает на Мальдивах, как мечтала об этом. Однако желанный отдых на островах звезда пока отложила, ну а сейчас вместе с мужем, детьми и родителями проводит отпуск в Болгарии.

instagram.com/irynafedyshyn

Об этом Федишин рассказала в Instagram. Певица запостила снимок, на котором предстоит в верхе от купальника и джинсовых мини-шортах.

"Рассматривали Хорватию, но нашим большим бусиком по горам и узким улочкам не очень удобно. В Черногорию нужно лететь. А времени выбирать путевку и подбирать дни вылета из Киева не было. Турция горит, а Греция далеко на авто. Нам хотелось просто семейного отдыха. Поэтому мы взяли родителей, сели в машину и поехали в Болгарию. Солнечная страна, теплое море, вкусная еда, приятные цены. Заряжаемся положительными эмоциями и кайфуем от времени проведенного вместе!" — объяснила выбор страны для отдыха Федишин.

instagram.com/irynafedyshyn

По словам артистки, они добирались до Болгарии на своем концертном бусике 22 часа, ну а чтобы в дороге дети не голодали, мама Ирины подготовила с собой много вкусностей.

instagram.com/irynafedyshyn

Напомним, не так давно Ирина Федишин отпраздновала 15-летие брака с мужем на сцене. Праздновали влюбленные большим концертом.

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