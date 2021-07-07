Ирина Федишин в мини-юбке с венком на голове воплотила образ обольстительной нимфы

Ирина Федишин в мини-юбке с венком на голове воплотила образ обольстительной нимфы

Артистка устроила фотосессию на природе.

Украинская певица Ирина Федишин, которая недавно показала свое архивное фото с выпускного, очаровала фанов новой тематической фотосессией.

Исполнительница поделилась фотографиями, на которых изображена на природе. Федишин одета как настоящия нимфа-соблазнительница. В белой мини-юбке, в топе с приспущенной бретелькой и в венке из листьев Ирина выглядит очень органично.

instagram.com/irynafedyshyn

Этими фотографиями звезда поздравила всех с праздником Ивана Купала, который празднуют в ночь на 7 июля. Поклонники остались в восторге от образа кумира, о чем непременно ее известили.

instagram.com/irynafedyshyn

Девушка невероятной красоты

Восхищаюсь вашей красотой

Какая же вы красивая

instagram.com/irynafedyshyn

Напомним, недавно Ирина Федишин в мини-юбке похвасталась длинными ножками. Артистка поделилась обольстительным видео.

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