Ирина Федишин в мини-юбке с венком на голове воплотила образ обольстительной нимфы

Артистка устроила фотосессию на природе.
Украинская певица Ирина Федишин, которая недавно показала свое архивное фото с выпускного, очаровала фанов новой тематической фотосессией.
Исполнительница поделилась фотографиями, на которых изображена на природе. Федишин одета как настоящия нимфа-соблазнительница. В белой мини-юбке, в топе с приспущенной бретелькой и в венке из листьев Ирина выглядит очень органично.
Этими фотографиями звезда поздравила всех с праздником Ивана Купала, который празднуют в ночь на 7 июля. Поклонники остались в восторге от образа кумира, о чем непременно ее известили.
- Девушка невероятной красоты
- Восхищаюсь вашей красотой
- Какая же вы красивая
Напомним, недавно Ирина Федишин в мини-юбке похвасталась длинными ножками. Артистка поделилась обольстительным видео.