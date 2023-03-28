Ирина Федишин в слезах рассказала о погибшем брате на фронте: "Тело забрать не удалось"

Украинская певица Ирина Федишин со слезами на глазах рассказала о своем брате Романе, который зимой погиб под Соледаром.

Артистка рассказала, что они до сих пор не могут рассказать грустную весть бабушке, ведь боятся, как она на это отреагирует. Также Федишин добавила, что тело погибшего Романа пока не удалось вернуть домой.

"Вы меня спрашивали, удалось ли забрать тело. Тело забрать не удалось... Мы ждем... Также мы не говорим бабушке, которой 83 года, что он погиб, потому что боимся, как она это перенесет. Хотя она уже несколько раз спрашивала о нем. Он был ее любимцем. Я понимаю, что у нее есть право знать, но есть просто страх, как она перенесет это известие. Но она много молится, и я думаю, что молитва — это сейчас то, что ему нужно", — рассказала Ирина.

Исполнительница также добавила, что они с семьей решили расстаться с памятной вещью Романа – это бронежилет, который он носил в начале полномасштабной войны. Артистка отправит его на фронт, чтобы он пригодился военному.

"Сейчас у меня есть памятный бронежилет. Это бронежилет моего брата Ромы, который погиб за Украину. Он некоторое время его носил. Мы были его дали ему в начале, а потом ему выдали уже в военной части другие бронежилеты. Он его вернул, говорит: "Ир, возможно, кому-то нужно будет больше". И сейчас мы с понедельника, у меня есть запрос, отправим его в новый отряд защитников", — добавила Ирина.

Напомним, 10 февраля певица сообщила, что ее двоюродный брат Роман погиб на войне. Родной человек Федишин ушел из жизни под Соледаром, когда защищал страну от русских окупантов.

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