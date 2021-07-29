Ирина Федишин в свадебном платье неожиданно спела с мужем в нежном клипе

Видео влюбленные посвятили своему 15-летию брака.

Украинская певица Ирина Федишин, которая недавно показала, как на 80-летии своего дедушки гуляла, порадовала фанатов неожиданным клипом.

Исполнительница представила атмосферную видеоработу на песню "Не кохав", в которой появилась вся ее семья. Федишин примерила свадебное платье, а ее муж, продюсер Виталий Човнык изображен в классическом костюме. Заметим, что в клипе Ирина поет вместе с любимым.

Как рассказала звезда, эта работа посвящена 15-летию ее брака с Виталием.

"Песня к 15-летию супружеской жизни. 29.07 мы с Виталием обвенчались. Эту песню написали вместе. Мы благодарим Господа что имеем друг друга", — прокомментировала певица.

Поклонники были настолько растроганы увиденным, что некоторые даже не смогли сдержать слез:

Вау! Отлично! Слушаю и кайфую! Вы прекрасный дуэт

Это не передать словами. Все внутри, кто любит, то знает как это оно

Дай Бог здоровья и любви вам и вашей семье! Вы прекрасны

Напомним, что несколько месяцев назад Ирина Федишин рассказала, что во второй раз выйдет замуж. Артистка с продюсером готовятся к пышной свадьбе, которую устроят к 15-й годовщине брака.

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