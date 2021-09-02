Ирина Федишин вакцинировалась от COVID-19: "Никакого желания кого-то агитировать"

Вместе с исполнительницей вакцинировался и ее муж.

Украинская певица Ирина Федишин, которая недавно прокомментировала скандал со своим участием, вакцинировалась.

Об этом артистка рассказала на странице в Instagram. Она запостила снимки из поликлиники, где изображена в маске и зеленом комбинезоне. В этот момент медсестра делает укол.

Ирина Федишин вакцинировался / instagram.com/irynafedyshyn

Как рассказала исполнительница, она вакцинировалась Pfizer.

"Сегодня с мужем вакцинировались от COVID-19. Никакого желания кого-то агитировать. Взяли первую дозу Pfizer, следующая доза после 21 дня. Чувствуем себя хорошо, только у двоих немного "тянет" место укола. Мои родители, кстати, тоже уже вакцинировались вакциной Astrazeneca. Взяли уже две дозы. Перенесли нормально", — рассказала Ирина.

Муж Ирины Федишин вакцинировался вместе с ней / instagram.com/irynafedyshyn

Напомним, что в июле Оля Полякова без макияжа показала, как ее вакцинировали от коронавируса. Артистка также сделала прививку Pfizer.

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