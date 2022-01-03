Ирина Федишин верхом на столе показала, как муж обнимал ее за бедра

Артистка поделилась соблазнительными фото.

Украинская певица Ирина Федишин поделилась пикантными фотографиями из личного альбома.

На странице в Instagram артистка разместила снимки, на которых предстает вместе со своим мужем, продюсером Виталием Човныком. Исполнительница позирует в черном обтягивающем платье с разрезом от бедра, а любимый нежно обнимает ее.

Ирина Федишин с мужем / instagram.com/irynafedyshyn

Как сообщила Ирина, сегодня, 3 января, ее муж отмечает день рождения. По случаю этого события звезда поздравила избранника и оставила ему много приятных слов:

"Люблю тебя, Виталик! Спасибо, что ты есть! Спасибо за все, что ты делаешь для меня: за твою любовь, уверенность, смелость, заботу, поддержку, настойчивость, идейность, безумное трудолюбие. Ты лучший муж, отец и семьянин. У нас хорошие дети, дружеская и счастливая семья, общие мечты, любимая работа… Я счастлива с тобой! Пусть Господь дарит крепкое здоровье, сил на воплощение всех твоих идей, вдохновение, радость, покой и любовь. С днем рождения, мой Витусик", — написала под фото Федишин.

Ирина Федишин с мужем / instagram.com/irynafedyshyn

Подписчики страницы Ирины присоединились к поздравлениям, но и пикантные фотографии не обошли вниманием: "неординарное фото… Думаю, многие поняли о чем я", "с днем рождения! Вдохновляет пусть тебя на все", "какие вы красивые и классные. Желаю счастья и исполнение мечт!".

Ирина Федишин с мужем / instagram.com/irynafedyshyn

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