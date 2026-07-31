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Ирина Федишин восхитила фото с 75-летним свекром и публично обратилась к нему
Певица поздравила родного человека с праздником.
Украинская певица Ирина Федишин порадовала фанатов семейным контентом.
Так, 31 июля свекру звезды исполнилось 75 лет. По случаю праздника Ирина обратилась к отцу мужа Виталия Човныка и засыпала его поздравлениями. Она описала именинника как очень скромного и искреннего любящего человека и пожелала всего лучшего, а прежде всего мира.
На праздничных фото Федишин показала счастливого свекра-юбиляра наедине, а также с ней и ее мужем. Семья попозировала в объятиях на фоне живописных зеленых гор.
«Сегодня свой День рождения отмечает отец Виталика. Папа, искренне поздравляем Вас с юбилеем — 75! Вы вдохновляете своей добротой, притягиваете своей скромностью, придаете нам уверенность своей поддержкой, советами и заряжаете своей энергичностью! Крепкого здоровья Вам, Божьего благословения, спокойствия и мира в Украине. Счастливых и долгих лет жизни! Любим вас», — растрогала подписью фотографий звезда.
В комментариях присоединились к поздравлениям и также адресовали имениннику немало приятных слов.
Поздравления с Днем рождения! Крепкого здоровья на многие годы, мирного неба!
Желаю, чтобы в Вашей большой и дружной семье всегда царили любовь, взаимопонимание, счастье и благополучие
Мои поздравления. Божьего благословения и многих лет жизни
Напомним, недавно ведущая Ольга Фреймут показала свою маму Аллу на редких фото. Звездная семья пошла на прогулку по Львову и наведалась в родные места.