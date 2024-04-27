Ирина Федишин восхитила фото с мамой-красавицей и показала, как они проводят время

Украинская певица Ирина Федишин насладилась отдыхом со своей мамой.

В своем фотоблоге артистка поделилась атмосферным фото со Львова. На изображении Ирина предстает в солнцезащитных очках, джинсах и черной куртке, а ее мама – черном худом, брюках и кардигане. За ними виднеется живописная улочка Львова. По словам Ирины, она с мамой наслаждалась прогулкой по весеннему городу.

Ирина Федишин с мамой / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"С мамой прогулялись по городу по Львову", - написала исполнительница.

В комментариях поклонники Федишин засыпали ее семью комплиментами и отметили, что она очень похожа на свою маму.

Вы очень сильно красивые!

Очень похожи. Такие волшебные

Две красавицы

К слову, Ирина Федишин постоянно пытается проводить время с родными. В частности, недавно певица с папой и мамой посетила Карпаты и показала, как они наслаждались горными пейзажами и пробовали местную кухню.

Напомним, недавно экс-жена Вячеслава Узелкова, фитнес-тренер Марина показала редкое фото со своим папой. Знаменитость публично обратилась к нему по поводу особого праздника.

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