Ирина Федишин восхитила фото с мамой-красавицей и показала, как они проводят время

Артистка ошеломила сходством с родным человеком.
Украинская певица Ирина Федишин насладилась отдыхом со своей мамой.
В своем фотоблоге артистка поделилась атмосферным фото со Львова. На изображении Ирина предстает в солнцезащитных очках, джинсах и черной куртке, а ее мама – черном худом, брюках и кардигане. За ними виднеется живописная улочка Львова. По словам Ирины, она с мамой наслаждалась прогулкой по весеннему городу.
"С мамой прогулялись по городу по Львову", - написала исполнительница.
В комментариях поклонники Федишин засыпали ее семью комплиментами и отметили, что она очень похожа на свою маму.
- Вы очень сильно красивые!
- Очень похожи. Такие волшебные
- Две красавицы
К слову, Ирина Федишин постоянно пытается проводить время с родными. В частности, недавно певица с папой и мамой посетила Карпаты и показала, как они наслаждались горными пейзажами и пробовали местную кухню.
Напомним, недавно экс-жена Вячеслава Узелкова, фитнес-тренер Марина показала редкое фото со своим папой. Знаменитость публично обратилась к нему по поводу особого праздника.
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