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Ирина Федишин восхитила фото с мужем и сыновьями и раскрыла, как они проводят время в Барселоне
Ирина Федишин сейчас находится в благотворительном туре. Тем не менее, у артистки есть немного свободного времени, которое она проводит с семьей.
Украинская певица Ирина Федишин восхитила редкими фото с мужем и детьми и показала, как они проводят время в Барселоне.
Артистка сейчас находится за границей в летнем благотворительном туре. Между выступлениями у исполнительницы есть свободное время, которое она проводит с семьей. В частности, недавно звезда сыграла концерт в Барселоне. В Ирины Федишин была возможность прогуляться по городу с семьей. Они устраивали импровизированные экскурсии, наслаждались местной архитектурой и, конечно же, делали снимки на память.
Семейным контентом с мужем Виталием Човныком и сыновьями Юрчиком и Олегом Ирина Федишин поделилась в своем Instagram.
Кстати, в благотворительном туре артистке также составили компанию ее родители. Исполнительница поделилась снимками с ними также.
Пользователи просто засыпали Ирину Федишин комплиментами. Фанаты писали, что в артистки замечательная семья. Самой же певице желали удачного тура.
Пример настоящей семьи и команды! Хорошего тура!
Замечательная семья! Желаю вам оставаться такими же жизнерадостными и светлыми!
Пусть в жизни будет побольше таких приятных семейных моментов! Успехов вам!
Напомним, недавно в семье Ирины Федишин был праздник. Сыну артистки исполнилось 10 лет. Исполнительница показывала, как в Испании праздновала день рождения Олега.