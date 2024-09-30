Ирина Федишин восхитила редким фото с мамой-красавицей и публично обратилась к ней

Украинская певица Ирина Федишин рассказала о празднике в семье.

Сегодня, 30 сентября, мама артистки отмечает день рождения. Ирина посвятила родному человеку пост в Instagram и показала их совместное фото с большим букетом роз. Под публикацией звезда выразила маме свои искренние поздравления и пожелала крепкого здоровья. Певица призналась, что очень благодарна имениннице за мудрость, поддержку и тепло.

"Сегодня в нашей семье особый день, ведь празднуем День рождения нашей любимой мамочки! Мама, несмотря на то, что годы летят неустанно, для меня Вы всегда остаетесь источником тепла, мудрости и неизменной любви. Вы всегда рядом, в любой момент готовы поддержать, посоветовать или просто обнять. Ваша забота и доброта неисчерпаемы, и благодаря этому я чувствую себя защищенной и счастливой. Мама, Вы мое сердце, мой маяк в жизни, и я благодарна Богу за Вас. Пусть Господь оберегает и дарит еще много лет здоровье и счастье. Люблю Вас безгранично!", - растрогала Федишин.

Ирина Федишин с мамой / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин с мамой и мужем / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Напомним, в этот день 30 сентября в семье бизнесвумен Лизы Юрушевой также праздник. Ее старшему сыну исполнилось 17 лет. По случаю важной даты она опубликовала редкие совместные фото с подросшим именинником.

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