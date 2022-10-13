Ирина Федишин восхитила видео, как ее 7-летний сын поет "Батько наш Бандера"

Украинская певица показала, какой в ее семье растет маленький патриот.
Исполнительница Ирина Федишин похвасталась музыкальными способностями 7-летнего сына.
В своем Instagram знаменитость опубликовала видео, где ее младший сын Олежик исполняет патриотическую песню. Мальчишка стоит на фоне гор и перед камерой поет композицию "Батько наш Бандера".
В конце видео 7-летний сын исполнительницы воскликнул патриотический лозунг — "Слава Україні! Героям слава!"
"Батько наш Бандера", — коротко подписала видео Федишин и оставила два смайлика в виде красно-черных сердец.
В комментариях под постом поклонники Ирины были приятно удивлены таким видео. Они оставили Олежке немало комплиментов и смайликов: "Молодец!", "Слава Україні! Слава нації! Україна понад усе!".
Напомним, ранее Джамала показывала, как ее 4-летний сын исполняет патриотические песни. Мальчик в вышиванке спел повстанческий гимн "Ой, у лузі червона калина".
Читайте также: