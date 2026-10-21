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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Ирина Федишин впервые после трагедии показалась в больнице и растрогала фото с сыновьями

Певица опубликовала фотографию из больничной палаты, где позирует с двумя сыновьями, и призналась, что помогает ей переживать тяжелый период.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Ирина Федишин

Ирина Федишин

Украинская певица Ирина Федишин впервые после потери неродившейся дочери показалась в больничной палате и рассказала, что помогает ей переживать тяжелый период.

Артистка опубликовала фотографию, на которой позирует на кушетке рядом с двумя сыновьями, а на фоне виднеются букеты цветов. На снимке Ирина улыбается, хотя, как сама призналась, дается ей это непросто. Певица постепенно приходит в себя после пережитого и учится жить дальше. В это время самой большой опорой для нее стала семья. Особенно артистку поддерживают ее мальчики, каждый день окутывающие маму любовью и заботой.

«Улыбка… как же тяжело иногда она дается, когда сердце переполнено болью… Но сегодня я хочу подарить вам частичку своего тепла…, пусть сквозь боль и слезы… да я очень стараюсь… изо дня в день, маленькими шагами собираю себя вместе и учусь жить дальше, нахожу силы делать эти маленькие шаги.

Сообщение Ирины Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Сообщение Ирины Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Певица призналась, что именно любовь сыновей помогает ей находить силы двигаться вперед. Мальчики постоянно интересуются ее самочувствием, обнимают и напоминают, как сильно ее любят. Особенно трогательными для Ирины стали слова старшего сына Юрчика, волновавшегося за маму во время ее пребывания в больнице. Он признался, что радовался, когда во время видеозвонков снова видел ее улыбку.

«Любовь моих невероятных сынишек…, мои два крыла, которые держат меня, ради которых, я просыпаюсь и улыбаюсь утром, которые несколько раз в день напоминают мне, что сейчас время поцелуев и объятий, которые раз за разом говорят мне: „Мама, мы Вас так любим.“ .?»» — написала артистка.

Федишин также рассказала о поддержке мужчины, постоянно находящегося рядом с ней, а также родителей и других родных. Отдельно певица поблагодарила поклонников за многочисленные сообщения, молитвы и теплые слова, которые помогают ей не терять силы в это непростое время.

«Боже, благодарю тебя за своих детей, за ту силу, которую они дают мне, за их объятия, улыбки, которые сегодня лечат мою израненную душу», — трогательно обратилась к Богу Ирина.

Ирина Федышин с сыновьями / © instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федышин с сыновьями / © instagram.com/irynafedyshyn

Артистка подчеркнула, что чувствует любовь и заботу людей, разделивших боль в ее семье. По словам певицы, именно поддержка близких и поклонников помогает ей постепенно восстанавливаться и делать маленькие шаги навстречу жизни.

Напомним, недавно Ирина Федишин довела до слез обращением к покойной дочери и показала, каким представляла ее голос.

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