Ирина Федишин впервые рассказала о знакомстве с мужем и свадьбе в 19 лет

Ирина Федишин впервые рассказала о знакомстве с мужем и свадьбе в 19 лет

Супруги в этом году отпраздновали "хрустальную" свадьбу.

Украинская певица Ирина Федишин в этом году отпраздновала 15-летие брака со своим мужем и продюсером Виталием Човныком.

И только в программе ЖВЛ звезда впервые рассказала, как судьба свела их с любимым и почему она не сразу хотела выходить замуж.

Это сейчас Ирина восторженно рассказывает, как готовилась к празднованию годовщины свадьбы, а вот 15 лет назад, будучи 18-летней девушкой, о замужестве даже не думала и планировала выйти замуж лет в 25.

Возможно, оно бы так и произошло, если бы юную Иру Федишин как-то не пригласили выступить на одном мероприятии, ведущим которого был молодой-зеленый Виталий Човнык.

"Он тогда уж очень часто смотрел в мою сторону, бросал мне взгляды", — вспомнила артистка.

Не успела Ира возвратиться домой, как Виталий уже набирал ее номер.

"Ира, привет! Как твои дела? А я то, а я это". И оно как-то так начало затягивать, те наши разговоры были такие длинные", — поделилась Федишин.

Через несколько месяцев романтики на расстоянии Виталий ошарашил 19-летнюю Ирину. "Говорит: "Давай поженимся! Что я буду ездить!". Говорю: "Виталик, да ты что!.. Какая свадьба. Я выйду замуж в 25 лет", — вспомнила певица.

Но парень не отступил, и когда возлюбленная этого совсем не ожидала, Човнык ей сделал предложение. Предложение Федишин приняла, потому что, говорит, "действительно полюбила".

Читайте также: