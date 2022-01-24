Ирина Федишин вспомнила, как должна была выйти замуж за священника

Артистка ради любимого была готова отказаться от карьеры певицы.

Украинская певица Ирина Федишин призналась, что могла не блестеть на сцене. А все из-за сильной любви к мужчине, который должен был стать священником.

Об этом артистка рассказала в проекте "Віпи і Топи". Она встретила любимого в юные годы, когда уже начала активно строить певческую карьеру и выступать на сельских праздниках и всюду, где звали.

"Мы начали встречаться и ему предстояло ехать в Ватикан учиться", — вспомнила артистка.

Федишин была готова стать супругой священника и отказаться от своей музыкальной мечты:

"И как раз принимали, собственно, у него дома. И собрались значит все священники, я тогда приехала на праздник. Я помню до сих пор, как они меня пугали: "Ира, а мы знаем, что ты поешь. А ты что, хочешь выйти замуж за Виталика? Он будет священником, а ты знаешь, а ему дадут приход в каком-нибудь селе. А ты поедешь, а там может быть какая-то печка, какая-нибудь сажа и это надо будет делать. Ты будешь это делать?". Я говорю: "Да буду", — вспомнила Ирина.

Как выяснилось, речь идет о том же Виталии Човныке, — нынешнем муже звезды. Просто он внезапно передумал и наоборот, сам последовал за любимой исполнять ее мечту:

Ирина Федишин с мужем Виталием Лодком / instagram.com/irynafedyshyn

"Он говорит: "Ты знаешь, я не хочу тебя здесь оставлять. Если я вернусь из Ватикана, а вдруг тебя уже кто-то заберет", — аргументировал свое решение тогда Човнык.

Ирина Федишин с мужем Виталием / instagram.com/irynafedyshyn

Вот так вместе с мужем начались первые гастроли. Как известно, именно Виталий сейчас не только любимый муж, но и продюсер и правая рука исполнительницы.

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