Ирина Федишин вспомнила, как во второй раз вышла замуж: роскошная свадьба, белое платье, карета и клятвы

Ирина Федишин с мужем / © instagram.com/irynafedyshyn

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Украинская певица Ирина Федишин, отмечающая 20-ю годовщину брака со своим мужем Виталием Човником, поделилась романтическими снимками с их особенной «второй» свадьбы, которая состоялась 5 лет назад.

Артистка тронула поклонников теплыми воспоминаниями об одном из самых важных моментов в жизни. В этом году супруги отмечают уже 20-летие брака. По этому случаю они обменялись нежными поздравлениями в соцсетях. А вместе с ними Федишин опубликовала эффектные кадры с церемонии, которую они в свое время организовали, чтобы еще раз сказать друг другу самые важные слова. Певица призналась, что именно тогда смогла воплотить свою давнюю мечту об идеальной свадьбе.

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«Сегодня исполняется 20 лет, как мы стали мужем и женой. Время летит, но самое ценное остаётся неизменным — наша любовь, уважение и желание идти рука об руку, что бы ни случилось», — обратилась Ирина к мужу.

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Ирина Федишин с мужем / © instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин с мужем / © instagram.com/irynafedyshyn

На кадрах артистка предстала в эффектном свадебном платье с высоким разрезом, длинным шлейфом и пышными манжетами. Образ дополнили туфли на высоких каблуках и легкая накидка. Виталий Човник выбрал классический черный костюм с белой рубашкой. Влюбленные приехали на церемонию в карете, а атмосфера напоминала настоящую сказку. На празднике были все традиционные свадебные атрибуты: живая музыка, букет невесты, подружки и романтические признания в любви.

«Спасибо тебе за эти годы, за нашу семью, за детей, за каждый день, проведённый вместе. Люблю тебя», — призналась Ирина Федишин мужу.

Ирина Федишин с мужем / © instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин с мужем / © instagram.com/irynafedyshyn

Напомним, недавно Ирина Федишин также показала архивные кадры, на которых действительно запечатлена её свадьба с мужем 20 лет назад.

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