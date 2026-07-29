- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 455
- Время на прочтение
- 2 мин
Ирина Федишин вспомнила, как во второй раз вышла замуж: роскошная свадьба, белое платье, карета и клятвы
Певица вспомнила самый романтичный день.
Украинская певица Ирина Федишин, отмечающая 20-ю годовщину брака со своим мужем Виталием Човником, поделилась романтическими снимками с их особенной «второй» свадьбы, которая состоялась 5 лет назад.
Артистка тронула поклонников теплыми воспоминаниями об одном из самых важных моментов в жизни. В этом году супруги отмечают уже 20-летие брака. По этому случаю они обменялись нежными поздравлениями в соцсетях. А вместе с ними Федишин опубликовала эффектные кадры с церемонии, которую они в свое время организовали, чтобы еще раз сказать друг другу самые важные слова. Певица призналась, что именно тогда смогла воплотить свою давнюю мечту об идеальной свадьбе.
«Сегодня исполняется 20 лет, как мы стали мужем и женой. Время летит, но самое ценное остаётся неизменным — наша любовь, уважение и желание идти рука об руку, что бы ни случилось», — обратилась Ирина к мужу.
На кадрах артистка предстала в эффектном свадебном платье с высоким разрезом, длинным шлейфом и пышными манжетами. Образ дополнили туфли на высоких каблуках и легкая накидка. Виталий Човник выбрал классический черный костюм с белой рубашкой. Влюбленные приехали на церемонию в карете, а атмосфера напоминала настоящую сказку. На празднике были все традиционные свадебные атрибуты: живая музыка, букет невесты, подружки и романтические признания в любви.
«Спасибо тебе за эти годы, за нашу семью, за детей, за каждый день, проведённый вместе. Люблю тебя», — призналась Ирина Федишин мужу.
Напомним, недавно Ирина Федишин также показала архивные кадры, на которых действительно запечатлена её свадьба с мужем 20 лет назад.