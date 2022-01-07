Ирина Федишин выпустила песню-пожелание о Рождестве

Певица представила трек "Щасливого Різдва" по случаю праздника.
Украинская певица Ирина Федишин решила поднять фанатам настроение и выпустила новый сингл.
Так, исполнительница представила песню "Щасливого Різдва", где поздравила поклонников с Рождеством и Новым годом. Автором слов и музыки выступил Богдан Кучер. А видео сопровождали кадры Федишин с мужем и сыновьями у елки.
"Друзья, поздравляю вас с рождественскими праздниками! Рождество — это праздник, наполненный большой радостью рождением маленького Божьего младенца. Пусть радость, согласие, любовь посетят каждый дом. Пусть за столом соберется вся семья! Пусть в каждом доме звучит веселая коляда! Счастливого вам Рождества", – пожелала звезда.
В комментариях фанаты знаменитости признались, что в восторге от праздничной песни кумирши.
- Просто невероятно! Очень хорошая рождественская песня! И вас с Рождеством! Счастье вашей семье!
- Очень трогательная песня. Мурашки по телу от такой песни
- Непревзойденная как всегда вы Иринка! Просто душа радуется такой красивой песенке! Браво!!! Счастливого Рождества!!!
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