Ирина Федишин выпустила песню-пожелание о Рождестве

Певица представила трек "Щасливого Різдва" по случаю праздника.

Украинская певица Ирина Федишин решила поднять фанатам настроение и выпустила новый сингл.

Так, исполнительница представила песню "Щасливого Різдва", где поздравила поклонников с Рождеством и Новым годом. Автором слов и музыки выступил Богдан Кучер. А видео сопровождали кадры Федишин с мужем и сыновьями у елки.

"Друзья, поздравляю вас с рождественскими праздниками! Рождество — это праздник, наполненный большой радостью рождением маленького Божьего младенца. Пусть радость, согласие, любовь посетят каждый дом. Пусть за столом соберется вся семья! Пусть в каждом доме звучит веселая коляда! Счастливого вам Рождества", – пожелала звезда.

В комментариях фанаты знаменитости признались, что в восторге от праздничной песни кумирши.

Просто невероятно! Очень хорошая рождественская песня! И вас с Рождеством! Счастье вашей семье!

Очень трогательная песня. Мурашки по телу от такой песни

Непревзойденная как всегда вы Иринка! Просто душа радуется такой красивой песенке! Браво!!! Счастливого Рождества!!!

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