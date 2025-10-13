Ирина Федишин заговорила о пополнении в семье и когда оно произойдет: "Это была мечта"

Ирина Федишин с мужем / © instagram.com/irynafedyshyn

Украинская певица Ирина Федишин, которая недавно показывала маму, заинтриговала готовностью к созданию многодетной семьи.

Как известно, в прошлом году Ирина Федишин сняла музыкальный клип, где появилась вместе с мужем Виталием Човныком и неожиданно засветила в одной из сцен округлый животик. Сначала фаны восприняли это как радостную весть о пополнении в семье. Но позже сама Федишин опровергла догадки и объяснила это таким замыслом режиссера. Тем не менее, сейчас артистка таки не отвергает идеи родить еще одного малыша, который станет третьим для звездной четы.

«Это была визуализация, мечта, желание. Таким был режиссерский замысел. Но все в жизни возможно. Я не отрицаю того. И если будут еще дети, то я только за», — заинтриговала исполнительница в комментарии «Люкс ФМ».

Ирина Федишин с мужем и детьми / © instagram.com/irynafedyshyn

К слову, сейчас 38-летняя певица с Виталием воспитывает двух сыновей. Ирина говорит, что оба уже привлечены к ее музыкальным благотворительным турам и гастролируют с ней по миру. В частности, старший сын Юрий в свои 14 уже помогает маме настраивать технику на ее концертах и постоянно поддерживает технически.

«Дети едут со мной на гастроли и привлекаются к процессам. Они постоянно возле меня. И это очень круто. Моему старшему сыну 14 лет и если и есть какой-то переходный возраст, то у него нет времени бегать где-то с ребятами и где-то гулять во дворах. Потому что он очень круто разбирается в технике и я подшучиваю, что он — мой технический директор. Он на концертах делает столько работы, что мой муж столько не сделает. Хотя Виталик большой молодец, но Юрчик очень сильно разбирается с тем, как подключить, когда что-то не загружается или выбило», — рассказала Ирина.

