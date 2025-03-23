Ирина Федишин закупила авто для ВСУ и ошеломила их количеством: "Впервые удалось добиться такого"

Звезда показала, куда пошли деньги с ее благотворительных выступлений.
Украинская певица Ирина Федишин показала результат своего благотворительного рождественского тура.
Не секрет, что звезда непрерывно помогает защитникам и защитницам Украины. Недавно она объездила четыре страны и провела 29 концертов, чтобы приблизить победу Родины. В своем фотоблоге артистка поделилась видеоотчетом, где видны сто автомобилей, закупленных на нужды ВСУ. Такого невероятного результата удалось добиться благодаря проданным билетам на концерты и аукционам, которые проводились во время выступлений.
"Впервые удалось достичь такого потрясающего результата и сразу закупить сто автомобилей для ВСУ. Эти авто уже скоро будут на передовой. Каждый из них – это чья-то спасенная жизнь, это скорость, мобильность, это еще один шанс для наших защитников. Мы не ждем чуда – мы творим его вместе! С любовью, для ВСУ. Результат рождественского тура "Україна колядує", который состоялся в Америке, Канаде, Чехии, Испании. Вместе – сила!" – написала артистка.
Кроме поклонников, Ирина Федишин также поблагодарила своего мужа Виталия Човныка, который всегда рядом. Певица говорит, что именно он помогал ей решать ряд организационных вопросов и способствовал столь успешному туру. К тому же, продюсер следит за всей волонтерской частью.
"Этот тур был бы невозможен без моего мужа и продюсера Виталия Човныка. Я восхищаюсь его настойчивостью и трудолюбием. Чтобы отправиться в этот тур, Виталий два месяца до начала занимался его организацией: решал сотни вопросов, занимался рекламой, договаривался за концертные залы, звуковое и световое обеспечение во время концерта, аукционы, багажи, логистика, сбор средств. А потом ответственность за закупку авто и весь волонтерский процесс. Виталий, ты моя гордость! Без тебя я не справилась бы. Хочу поблагодарить всех организаторов на местах, которые бескорыстно помогали и делали все возможное, чтобы концерты были успешными", - добавила звезда.
Отметим, что в общем во время полномасштабного вторжения Ирина Федишин отправила 376 автомобилей на фронт.
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