Ирина Федишин закупила авто для ВСУ и ошеломила их количеством: "Впервые удалось добиться такого"

Украинская певица Ирина Федишин показала результат своего благотворительного рождественского тура.

Не секрет, что звезда непрерывно помогает защитникам и защитницам Украины. Недавно она объездила четыре страны и провела 29 концертов, чтобы приблизить победу Родины. В своем фотоблоге артистка поделилась видеоотчетом, где видны сто автомобилей, закупленных на нужды ВСУ. Такого невероятного результата удалось добиться благодаря проданным билетам на концерты и аукционам, которые проводились во время выступлений.

"Впервые удалось достичь такого потрясающего результата и сразу закупить сто автомобилей для ВСУ. Эти авто уже скоро будут на передовой. Каждый из них – это чья-то спасенная жизнь, это скорость, мобильность, это еще один шанс для наших защитников. Мы не ждем чуда – мы творим его вместе! С любовью, для ВСУ. Результат рождественского тура "Україна колядує", который состоялся в Америке, Канаде, Чехии, Испании. Вместе – сила!" – написала артистка.

Ирина Федишин ошеломила количеством автомобилей, которые закупила для ВСУ

Кроме поклонников, Ирина Федишин также поблагодарила своего мужа Виталия Човныка, который всегда рядом. Певица говорит, что именно он помогал ей решать ряд организационных вопросов и способствовал столь успешному туру. К тому же, продюсер следит за всей волонтерской частью.

"Этот тур был бы невозможен без моего мужа и продюсера Виталия Човныка. Я восхищаюсь его настойчивостью и трудолюбием. Чтобы отправиться в этот тур, Виталий два месяца до начала занимался его организацией: решал сотни вопросов, занимался рекламой, договаривался за концертные залы, звуковое и световое обеспечение во время концерта, аукционы, багажи, логистика, сбор средств. А потом ответственность за закупку авто и весь волонтерский процесс. Виталий, ты моя гордость! Без тебя я не справилась бы. Хочу поблагодарить всех организаторов на местах, которые бескорыстно помогали и делали все возможное, чтобы концерты были успешными", - добавила звезда.

Отметим, что в общем во время полномасштабного вторжения Ирина Федишин отправила 376 автомобилей на фронт.

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