Ирина Федишин заплакала посреди поля и показала свою боль от потери дочери: "Стараюсь жить дальше"

Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

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Украинская певица Ирина Федишин показала свою боль, которую переживает после потери дочери.

Исполнительница честно признается, что ноябрь должен был принести ей радость. Но, к сожалению, октябрь перечеркнул ее жизнь на до и после. Исполнительница на восьмом месяце беременности потеряла дочь и сама едва не умерла. Сейчас Ирина Федишин приходит в себя от горя, а помогает ей в этом музыка. Певица решилась вернуться к творчеству и представила песню «Біль», в которой описала чувства, которые сейчас испытывает.

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«Вместо желанного счастья мое сердце учится жить с болью, для которой нет слов. И сегодня я впервые осмеливаюсь высказать ее через музыку… Я возвращаюсь к творчеству. Извините, что в этот раз такая песня… Она родилась из моих болей, из чувств, которые невозможно передать словами. Я стараюсь жить дальше. Я лечу свою боль молитвами, любовью своих родных, вашей поддержкой и музыкой», — признается артистка.

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Ирина Федишин надеется, что песня поможет не только ей, но и тем, кто тоже сейчас переживает потерю. Также исполнительница добавила, что сейчас испытывает большую поддержку. В то же время артистка понимает, что и найдутся те, которые ее будут упрекать. Так что певица сразу расставила все точки над «і». Знаменитость подчеркнула, что возвращается к творчеству не потому, что ей уже не болит, а потому, что учится жить дальше.

«Я знаю, что найдутся и те, кто скажет: „Она уже встала? Уже поет? Уже записывает песни, снимает клипы? Неужели так быстро вернулась к жизни?“. И я хочу ответить… Да. Я встаю. И я иду дальше. Я возвращаюсь. Ибо идти дальше не значит, что мне уже не болит, не значит оставлять позади тех, кого любишь. Это значит нести эту любовь в своем сердце и продолжать жить», — подчеркнула артистка.

Напомним, недавно муж Ирины Федишин рассказал, как они в студии записывали песню «Біль». Исполнительница плакала прямо перед микрофоном и пережила эмоциональный срыв.

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