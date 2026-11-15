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Ирина Федишин заплакала посреди поля и показала свою боль от потери дочери: "Стараюсь жить дальше"
Артистка призналась, как справляется со своим горем.
Украинская певица Ирина Федишин показала свою боль, которую переживает после потери дочери.
Исполнительница честно признается, что ноябрь должен был принести ей радость. Но, к сожалению, октябрь перечеркнул ее жизнь на до и после. Исполнительница на восьмом месяце беременности потеряла дочь и сама едва не умерла. Сейчас Ирина Федишин приходит в себя от горя, а помогает ей в этом музыка. Певица решилась вернуться к творчеству и представила песню «Біль», в которой описала чувства, которые сейчас испытывает.
«Вместо желанного счастья мое сердце учится жить с болью, для которой нет слов. И сегодня я впервые осмеливаюсь высказать ее через музыку… Я возвращаюсь к творчеству. Извините, что в этот раз такая песня… Она родилась из моих болей, из чувств, которые невозможно передать словами. Я стараюсь жить дальше. Я лечу свою боль молитвами, любовью своих родных, вашей поддержкой и музыкой», — признается артистка.
Ирина Федишин надеется, что песня поможет не только ей, но и тем, кто тоже сейчас переживает потерю. Также исполнительница добавила, что сейчас испытывает большую поддержку. В то же время артистка понимает, что и найдутся те, которые ее будут упрекать. Так что певица сразу расставила все точки над «і». Знаменитость подчеркнула, что возвращается к творчеству не потому, что ей уже не болит, а потому, что учится жить дальше.
«Я знаю, что найдутся и те, кто скажет: „Она уже встала? Уже поет? Уже записывает песни, снимает клипы? Неужели так быстро вернулась к жизни?“. И я хочу ответить… Да. Я встаю. И я иду дальше. Я возвращаюсь. Ибо идти дальше не значит, что мне уже не болит, не значит оставлять позади тех, кого любишь. Это значит нести эту любовь в своем сердце и продолжать жить», — подчеркнула артистка.
Напомним, недавно муж Ирины Федишин рассказал, как они в студии записывали песню «Біль». Исполнительница плакала прямо перед микрофоном и пережила эмоциональный срыв.