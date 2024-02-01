Ирина Гатун рассказала о смысле скандального номера "Вечернего Квартала" и почему ездила в оккупированный Крым

Актриса Студии "Квартал 95" Ирина Гатун рассказала, какие смыслы закладывались в скандально известный номер "Вечернего Квартала" и что писали ей в личные сообщения украинцы.

Артистка, которая с недавних пор является участницей "Вечернего Квартала", подчеркнула, что создатели номера никого не хотели им обидеть. Особенно тех украинцев, которые находятся в оккупированных городах.

"Еще раз озвучу посыл авторов, что смысл номера в том, чтобы люди не боялись говорить на украинском языке даже с ошибками. По сути это номер о многих из нас. О каждом, кто делает ошибки в произношении, но все равно не сдается, продолжает говорить и учиться на своих ошибках. Мне кажется, что в этом есть сила украинцев – что мы можем посмеяться над собой. Очень многие люди мне в личные писали, что они не понимают, в чем проблема, что они сами так говорят и тоже смеются над своими ошибками. Причем писали из разных городов. Писали, что говорят на суржике", — рассказала Гатун, пишет kp.ua

Ирина Гатун

Артистка также добавила, что не стоит бояться разговаривать на суржике, ведь это тоже часть нашего языка:

"И я себе позволяю говорить на суржике. Но все украинцы должны знать украинский и не должны бояться переходить на украинский, если даже раньше на нем не разговаривали. Напротив, люди, которые стараются говорить, пусть и с ошибками, но все же стараются, вызывают уважение", – говорит Гатун.

Актриса также впервые прокомментировала свои фотографии из оккупированного Крыма, которые активно распространялись по Сети месяц назад. Актриса также рассказала, почему в 2015 и 2019 годах ездила в аннексированный полуостров.

По словам артистки, в Крым она ездила, чтобы поддержать близкую подругу, которая очень тяжело переживала аннексию полуострова.

"Я ездила туда, чтобы поддержать близкую подругу, которая поддерживает Украину, но в силу определенных обстоятельств вынуждена жить на временно оккупированной россией территории. Подруга тогда только родила ребенка, к тому же очень болезненно восприняла ситуацию с аннексией. И из-за этого у нее ухудшилось здоровье. У подруги сейчас уже двое детей и она не может уехать с ними, она постоянно говорит, что ей там тошно, поэтому просила приехать и помочь", — объяснила Гатун.

Ирина Гатун

Также актриса добавила, что периодически ездила в Крым, чтобы разрадовать и поддержать подругу в трудный период. Имя подруги Гатун называть отказалась, объясняя это тем, что у той женщины "и так очень много проблем".

"Даже просто потому, что она со мной общалась в мессенджере после 24 февраля 2022 года, у нее возникли серьезные проблемы. В Крыму же нет никакой свободы слова. И когда там находится близкий человек и ему там даже поговорить не с кем – это очень тяжело", — сказала артистка.

Вместе с тем Гатун подчеркнула, что когда она ездила в аннексированный Крым, то закон она не нарушала. Поскольку ездила на оккупированный полуостров по украинскому паспорту и через украинскую границу:

"Но когда я ездила в Крым, я не нарушала закон. Въезд и выезд на территорию временно оккупированного полуострова я осуществляла с украинским паспортом через территорию Украины — через официальный контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак". Выходит, что сейчас люди гнобят меня, украинку, за то, что я уехала с украинской стороны с украинским внутренним паспортом в наш украинский Крым", — сказала Гатун.

Читайте также: