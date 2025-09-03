- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 725
- Время на прочтение
- 2 мин
Ирина Геращенко покрестила двухмесячную дочь и показала трогательные фото с таинства
Спортсменка прокомментировала особое событие в ее семье.
Украинская легкоатлетка и олимпийский призер Ирина Геращенко покрестила двухмесячную дочь Диану.
В своем Instagram спортсменка уже опубликовала трогательные фото с таинства. Крестины прошли в Свято-Михайловском Выдубицком мужском монастыре. Ирина Геращенко и ее муж Сергей Спильняк выбрали одну пару крестных родителей для Дианы.
Спортсменка вместе с возлюбленным одела family look. Супруги выбрали белый наряд, который был вышит в одинаковом стиле. Тем временем дочери Ирина Геращенко одела светлое платье.
После торжественного события в монастыре легкоатлетка вместе с семьей отправилась на празднование. Этот особый день вместе с супругами разделили самые близкие и родные. Заведение было украшено праздничной фотозоной с надписью "Крещение Дианы", воздушными шариками белого и золотистого цветов, и, конечно, был оригинальный тортик.
К слову, крестины прошли еще 16 августа. Однако только сейчас Ирина Геращенко и ее муж Сергей Спильняк решились об этом рассказать и показать фото.
"Спасибо всем, кто разделил с нами радость крещения нашей Дианы. Ваши теплые слова, внимание, искренние эмоции и присутствие сделали этот день по-настоящему незабываемым и особенным. Отдельная благодарность нашим прекрасным крестным родителям за заботу и ощущение большой любви к Диане еще за долго до ее рождения" - поделилась спортсменка.
