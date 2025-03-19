Ирина Геращенко рассекретила, сколько зарабатывает в месяц и что приносит ей доход

Украинский легкоатлет и олимпийский призер Ирина Геращенко рассказала о своем ежемесячном заработке и раскрыла, что приносит ей доход.

У профессиональных спортсменов разные источники доходов. В интервью на YouTube-канале Марички Падалко Ирина Геращенко поделилась, что у нее есть контракты с брендами, где прописана сумма ее гонорара. В частности, легкоатлету выплачивает средства фирма за то, что она выезжает на соревнование, попадает в финал в их одежде. Кроме того, Ирина Геращенко принимает участие в коммерческих соревнованиях, на которые помогает ей попасть менеджер.

"У меня контракт с Nike, у нас есть прописанная сумма, которую мне выплачивают за то, что я выезжаю на соревнования, попадаю в финалы. У каждого спортсмена на международной арене есть менеджер. Менеджер предлагает старты и одновременно договаривается с организатором соревнований, что к вам придет такой спортсмен. И у каждого от уровня результата, рейтинга, медалей есть свои цены, за которые организатор может заплатить. И вот заработок спортсмена зависит от того, в каких соревнованиях он участвует, какие контракты, какие прописаны суммы", - поделилась спортсменка.

Ирина Геращенко / Фото: instagram.com/gerashchenkoi

Также у Ирины Геращенко есть зарплата в Украине. Легкоатлет работает в "Укрспортобеспечении". Правда, туда попасть не так-то легко. По словам олимпийского призера, спортсменам необходимо сдать соответствующие нормативы, а также быть среди лидеров на чемпионате Украины. Кроме того, Ирина Геращенко говорит, что является военнослужащей. В общей сложности, в месяц легкоатлет зарабатывает около 45-50 тысяч гривен. Теперь это ее основной доход, ведь к коммерческим соревнованиям она вернется уже после родов.

"Есть заработная плата от Украины, я работаю в "Укрспортобеспечении", это от Министерства спорта. Я являюсь работницей Вооруженных сил Украины, и военнослужащей, от этого есть постоянный заработок. У меня на месяц выходит в районе 45-50 тысяч гривен", — говорит олимпийский призер.

Также Ирина Геращенко вместе с мужем занимается своеобразным бизнесом. Супруги приобрели недвижимость в Киеве, а именно квартиру. Пара планирует сдавать ее в аренду и получать из этого доход. Геращенко вместе с мужем решила покупать недвижимость именно в Украине, а не за границей, хотя и предложения соответствующие были. Впрочем, спортсменка решила, что в этом случае больше волновалась бы из-за возможных рисков.

Ирина Геращенко с мужем / Фото: instagram.com/gerashchenkoi

"Мы вложили в украинскую недвижимость, которая будет сдаваться и, надеемся, приносить нам пассивный заработок. Мне предлагали вложиться где-то за границей, но я понимаю, что для меня этих рисков и волнений было бы больше, чем, возможно, потом заработка. Поэтому мы выбрали совсем недалеко от нас, так, чтобы с окна было видно квартиру. Мы ее будем сдавать, и это будет как пассивный заработок, плюс деньги будут работать сами на себя и не обесцениваться", - говорит спортсменка.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: Дитина чи Олімпіада?! Легкоатлетка ГЕРАЩЕНКО вперше про СОКРОВЕННЕ та ГРОШІ!

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