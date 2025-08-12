Ирина Геращенко впервые полностью показала свою двухмесячную дочь

Ирина Геращенко с мужем и дочерью / © instagram.com/gerashchenkoi

Украинская легкоатлетка и олимпийский призер Ирина Геращенко впервые полностью показала свою дочь.

Спортсменка и ее муж Сергей Спильняк стали родителями 11 июня. У супругов родилась дочь. Все это время влюбленные не торопились показывать ребенка. Однако, когда девочке исполнилось два месяца, Геращенко и Спильняк сделали исключение.

Ирина Геращенко с мужем и дочерью / © instagram.com/gerashchenkoi

В частности, семейство устроило летний фотосет. Ирина Геращенко вместе с мужем и ребенком попозировала на фоне невероятного степного пейзажа. На снимках спортсменка не стала скрывать дочь, а впервые полностью ее показала, в частности, и лицо тоже.

"Два месяца", - коротко подписала семейные кадры спортсменка.

Ирина Геращенко с дочерью / © instagram.com/gerashchenkoi

А вот имени первенца Ирина Геращенко пока не раскрывает. Правда, ранее она признавалась, между какими вариантами они с мужем выбирали. Супруги хотели назвать дочь или Мирой, или Дианой. Если планы влюбленных не изменились, то именно какое-то из этих имен и дали девочке.

Ирина Геращенко с мужем и дочерью / © instagram.com/gerashchenkoi

