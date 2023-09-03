Ирина Горова призналась, сколько средств тратит в месяц: "Никогда я не думала о деньгах"

Основательница музыкального лейбла Pomitni Ирина Горовая рассказала, сколько денег ей нужно в месяц.

Музыкальная продюсер признается, что ее основное внимание сосредоточено на том, чтобы вкладывать деньги в новые проекты. Впрочем, без затрат на личную жизнь тоже не обойтись.

Так, по словам Горовой, она тратит на себя около трех тысяч долларов в Украине, а вот когда продюсерша была за границей сумма была значительно меньше. К тому же у бизнесвумен нет определенной цели в заработке. Как считает Ирина, нужно думать не о деньгах, а о проектах.

"Сейчас я вкладываю деньги. Ну если честно, где-то две-три тысячи долларов, потому что некуда ходить, нечего покупать. А когда была за границей, мне кажется, то вообще если тысяча долларов была, то это ого. У меня нет финансовой Цели Никогда я не думала о деньгах, а о проектах Именно поэтому к проектам прилетают деньги Когда думаешь деньгами, то ты себя ограничиваешь Раньше я думала, что миллион это ого, а сейчас думаю 10 ну такое себе. оценивать деньгами", – поделилась Горовая в интервью Forbes Ukraine.

Ирина Горовая / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Также продюсер рассказала, какой была ее самая дорогая покупка в жизни. Самую большую сумму, говорит Горовая, она вложила в строительство.

"Это не покупка, это строительство моего домика. Не помню, сколько квадратных метров. Два этажа и подвал", — сказала Горовая.

Ирина Горовая / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Напомним, недавно дочь Ирины Горовой поделилась редким фото со своим родным отцом, первым мужем продюсера.

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