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Ирина Горовая залюбовала фотографией с подросшим сыном от Потапа: "Копия мамы"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
188
Время на прочтение
1 мин
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Ирина Горовая залюбовала фотографией с подросшим сыном от Потапа: "Копия мамы"

Ирина Горовая с сыном / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Мама с сыном сходили в ресторан.

Музыкальная продюсер и бизнесвумен Ирина Горовая показала своего 14-летнего сына Андрея от бывшего мужа, продюсера Алексея Потапенко (Потап).

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фотографию с парнем. На семейном селфи мама и сын улыбались камере во время ужина в ресторане.

"Мой кроха", — подписала фото Горовая.

Ирина Горовая с сыном / © instagram.com/gorovaya_irina
Ирина Горовая с сыном / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

В комментариях подписчики продюсера отметили, что 14-летний Андрей растет настоящей копией своей звездной мамы.

  • Копия мамы!
  • Вы как две капли воды!
  • Видно, что маменькин сын!
  • Вы очень похожи!

Напомним, на днях Потап также поделился общим фотоснимком с сыном на фоне цветущих каштанов и дал понять, где сейчас находится.

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Дата публикации
Просмотры
188
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