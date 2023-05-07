Ирина Горовая залюбовала фотографией с подросшим сыном от Потапа: "Копия мамы"

Мама с сыном сходили в ресторан.
Музыкальная продюсер и бизнесвумен Ирина Горовая показала своего 14-летнего сына Андрея от бывшего мужа, продюсера Алексея Потапенко (Потап).
На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фотографию с парнем. На семейном селфи мама и сын улыбались камере во время ужина в ресторане.
"Мой кроха", — подписала фото Горовая.
В комментариях подписчики продюсера отметили, что 14-летний Андрей растет настоящей копией своей звездной мамы.
- Копия мамы!
- Вы как две капли воды!
- Видно, что маменькин сын!
- Вы очень похожи!
Напомним, на днях Потап также поделился общим фотоснимком с сыном на фоне цветущих каштанов и дал понять, где сейчас находится.
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