Ирина Горовая честно призналась, как на ее сына от Потапа повлияла публичность: "Начинаются проблемы"

Ирина Горовая с сыном Андреем / © instagram.com/gorovaya_irina

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Продюсер и бизнесвумен Ирина Горовая поделилась, как ее дети — дочь Наталья и сын Андрей — преодолевали вызовы из-за публичности своих родителей.

Звездная мама отметила, что популярность в семье не всегда была преимуществом для детей, которые стремятся к самостоятельности. Горовая в разговоре с "Люкс ФМ" призналась, что ее сыну и дочери было сложно адаптироваться к тому, что общество часто воспринимало их через призму звездных родителей — не за личные достижения, а из-за фамилии.

"Это очень мешает детям. В начале они не понимают, насколько на самом деле тяжело зарабатываются деньги, им кажется, что весь мир вращается вокруг популярных людей. Далее они сталкиваются с тем, что их уважают не как личностей, а потому, что у них известные родители. Здесь навешиваются все эти ярлыки "сын того-то", "дочь того-то" — и начинаются проблемы. Хотя, возможно, для кого-то это и ок", — отметила Ирина.

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Ирина Горовая с сыном и дочерью / © instagram.com/gorovaya_irina

Именно поэтому дети решили начать свой путь отдельно. Так, Наталья, которая когда-то работала в компании мамы, впоследствии уволилась и теперь строит карьеру в другой компании. Похожий путь выбрал и Андрей. В детстве он часто появлялся в публичном пространстве вместе с отцом Потапом, но потом постепенно отошел от этого.

"Наташа когда-то работала в нашей компании, а потом попросилась "на волю", начала собственный путь, потому что ей было очень важно быть "Горовой Натальей", а не "дочкой Горовой". И у нее все получилось. Андрей — так же: в начале с папой и передачи проводил, и блоги снимал, и к звездам приходил. А в какой-то момент сказал: все, я больше не хочу быть сыном Потапа или Горовой, я хочу быть отдельным самостоятельным человеком, и чтобы меня уважали потому, что я именно такой. Лучше всего это проявилось, когда в начале полномасштабного вторжения он жил в Европе, где никто там не знал, чей он сын. И я очень уважаю их за это", — добавила продюсер.

Напомним, недавно певица Камалия объявила о возвращении двух дочерей в Украину из Великобритании и шокировала причиной.