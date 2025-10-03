Ирина Горовая честно призналась, кого считает конкурентами Нади Дорофеевой

Ирина Горовая и Надя Дорофеева

Музыкальный продюсер Ирина Горовая, которая сотрудничает с Надей Дорофеевой, поделилась мыслями о конкуренции на украинской поп-сцене.

Ирина призналась, что не считает коллег прямыми соперниками своей подопечной. Однако она отметила, что все-таки есть несколько человек, к которым они присматриваются.

"Я не считаю конкурентами, потому что мы в поп-музыке абсолютно все тогда конкуренты. Но есть те, за которыми наблюдаем", — сказала Горовая в проекте "Критиканти".

Среди артистов, творчество которых она внимательно отслеживает, — Jerry Heil, MONATIK и Klavdia Petrivna. Последняя, по словам продюсера, поразила своим стремительным успехом.

"Я наблюдала, конечно, за Klavdia Petrivna, потому что она прям взорвалась, а ты такой: "В смысле, да что же такое?" С одной стороны ты радуешься, а с другой…" — отметила продюсер.

MONATIK, Jerry Heil, Klavdia Petrivna

Знаменитость объяснила, что анализирует чужие кейсы не как конкуренцию, а как примеры успешных решений. Горовая внимательно изучает детали творчества артистов, которые ее заинтересовали

"Например, MONATIK разбираю каждый раз. Просто смотрю, что он и как сделал. У него такая просчитанная история, как по мне" — откровенно рассказала Ирина.

Напомним, в 2023 году Ирина Горовая основала собственный лейбл Pomitni, первой артисткой которого стала DOROFEEVA. Они работают на партнерских началах — Надя отвечает за творчество и стиль, а Ирина — за финансы и стратегию.

