Ирина Горовая назвала имя украинской артистки, в которой не видит развития: звезда ответила

Ирина Горовая, MamaRika

Реклама

Украинская певица MamaRika отреагировала на заявление известного продюсера Ирины Горовой, которая недавно раскритиковала ее творчество.

Так, в одном из подкастов Ирина заметила, что артистке якобы не хватает «развития» и для нее она — «плато, которое не вверх и не вниз». В свою очередь MamaRika в "Тур зірками" откровенно поделилась своими мыслями на этот счет. Певица подчеркнула, что воспринимает такие высказывания Горовой как личное мнение, хотя абсолютно с ней не согласна.

«Это мнение Иры — пожалуйста, я уважаю его, но не разделяю. Если первое место в трендах и чартах не говорит о моем росте, тогда, наверное, я чего-то не понимаю в этой жизни», — ответила певица.

Реклама

Артистка напомнила, что ее совместная песня с Аленой Омаргалиевой “Не ходи" стала настоящим хитом и несколько недель подряд держалась в топах украинских музыкальных платформ. По ее мнению, это — лучшее доказательство того, что она движется в правильном направлении и профессионально развивается.

MamaRika с Аленой Омаргалиевой

«Мне кажется, это пример того, когда женщина не поддерживает другую женщину. А нам наоборот нужно объединяться, помогать друг другу и радоваться чужим победам. Каждый имеет право на свое мнение. Но мне хочется, чтобы мы больше поддерживали друг друга, потому что любой труд заслуживает уважения. Это личная позиция», — добавила MamaRika, намекнув, что в украинском шоу-бизнесе иногда не хватает искренней солидарности.

Несмотря на спор, певица подчеркнула, что для нее главное — любовь и отзывы слушателей, а не оценки со стороны коллег или критиков: «За меня все говорит моя музыка и полные залы во время туров. Для меня не столь важна эта условная динамика „роста или не роста“, как счастливые лица людей на концертах. Это главный показатель, который меня ведет и мотивирует. Хотя, конечно, первые места в чартах — это тоже приятно».

Напомним, недавно певица Джамала резко прошлась по демоверсиям хитов тех, кто присылал свои заявки на нацотбор на «Евровидение-2026». Артистка честно назвала проблемы исполнителей.