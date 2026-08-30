Ирина Горовая / © instagram.com/gorovaya_irina

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Продюсер Ирина Горова откровенно рассказала о том, как дети становятся самостоятельными, о том, как они взрослеют, и показала семейные фото с 17-летним сыном Андреем и 28-летней дочерью Натальей.

48-летняя звезда поделилась личными переживаниями. Она призналась, что в последнее время её жизнь заметно изменилась. Дети уже не проводят с ней столько времени, как раньше. В повседневной жизни стало меньше привычных разговоров и совместных планов. В то же время продюсер понимает, что именно к этому она в свое время и стремилась. Однако эмоционально принять новый этап оказалось непросто.

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«Я, как мама, в последнее время переживаю новый для себя этап. Когда дети, которые еще вчера составляли большую часть моей жизни и всегда были рядом, постепенно начали жить своей собственной жизнью. И вдруг стало меньше ежедневных „где ты?“, „когда вернёшься?“, „ты поел?“, совместных планов на выходные, каких-то очень привычных вещей, из которых годами складывался мой день», — написала она.

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Ирина Горовая с детьми / © instagram.com/gorovaya_irina

Особенно заметным для Горовой стало изменение в отношениях с сыном. Андрей сейчас учится за границей, поэтому домой приезжает уже не так часто, как раньше. Дочь Наталья также давно строит собственную семейную жизнь — она замужем. Ирина призналась, что к новому статусу детей постепенно привыкает, однако назвать этот процесс легким не может.

«Моя дочь замужем — с этим я уже смирилась. Сын — за границей на учебе и теперь приезжает „в гости“. Конечно, я ими очень горжусь, очень их люблю, и именно этого для них и хотела. Но притворяться, что принять их взросление и самостоятельность дается мне легко, не стану», — добавила Горова.

Ирина Горовая с детьми / © instagram.com/gorovaya_irina

Ирина Горовая с детьми / © instagram.com/gorovaya_irina

После того как дети стали более самостоятельными, продюсерша решила не погружаться в чувство пустоты, а посвятить свободное время себе. Она начала искать новые занятия, идеи и смысл в работе, путешествиях и обучении.

«Что мне помогает? Мне близка мысль, что разлука с детьми — это возможность вернуться к себе, что-то в себе развить. Поэтому я начала искать новые смыслы — в работе, путешествиях, учебе, новых проектах, в себе… Наполняю это освободившееся пространство. И оказывается, это тоже очень интересная часть взросления — только уже моего», — подытожила она.

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Ирина Горовая с детьми / © instagram.com/gorovaya_irina

Ирина Горовая с детьми / © instagram.com/gorovaya_irina

Напомним, недавно дочь Ирины Горовой вернулась жить в Украину и раскрыла подробности семейного бизнеса, которым она занимается вместе с мужем.

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