Ирина Горовая нежно поздравила дочь с днем рождения и удивила, как она изменилась с годами

Ирина Горовая с дочерью

Реклама

Продюсер Ирина Горовая щемяще поздравила дочь Наталью с днем рождения и показала ее ранние фотографии.

В своем Instagram звезда опубликовала пост, в котором продемонстрировала, как выглядела девушка на протяжении лет. Ирина сделала подборку из фото, на которых они с дочкой игриво отдыхают и забавляются во время отпусков.

Ирина Горовая с дочерью / © instagram.com/gorovaya_irina

Ирина Горовая с дочерью / © instagram.com/gorovaya_irina

Горовая также адресовала 28-летней дочери трогательные слова. Знаменитость отметила, что очень счастлива, что у дочери так складывается жизнь и то, что сама Наталья им довольна. Продюсер отметила, что дочь является для нее хорошим примером и вдохновляет с каждым днем все больше.

Реклама

"Дорогая, поздравляю тебя с днем рождения! Я бесконечно счастлива, что ты всегда рядом — такая открытая, нежная, солнечная, добрая и невероятно интересная. Очень рада, что у тебя есть семья и любимый муж… Ты развиваешься, вдохновляешь и всегда поддерживаешь. Ты невероятный человек в моей жизни. Я всегда с тобой и очень тебя люблю", — подписала поздравительный пост Ирина.

Дочь Ирины Горовой / © instagram.com/gorovaya_irina

Ирина Горовая с дочерью / © instagram.com/gorovaya_irina

Фанаты в комментариях не сдержались от эмоций и начали засыпать артистку и ее дочь комплиментами. Поклонники также поздравляли девушку с важным праздником:

С именинницей! Невероятно очаровательная… Пусть все в ее жизни будет чрезвычайно прекрасным.

Поздравляю!

Многая лета! Поздравляем именинницу.

Напомним, недавно Ирина Горовая поздравила сына от Потапа с 17-летием. Она поделилась трогательным коллажем и показала, каким красавцем вырос Андрей.