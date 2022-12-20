Ирина Горовая отметила 45-летие в семейной атмосфере при свечах и показала фото с семьей

Экс-супруга Потапа, продюсер Ирина Горовая, поделилась редкими семейными фотографиями с детьми и своими родителями.

20 декабря шоувумен отметила свой 45-й день рождения. Праздник продюсер устроила в теплом семейном кругу в одном из ресторанов столицы.

Ирина Горовая с семьей / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Несмотря на отсутствие света, семья смогла весело провести время друг с другом. На своей странице в Instagram Ирина поделилась семейными фотографиями. На них Горовая показала подросшего от Потапа сына и дочь с ее мужем.

Ирина Горовая с семьей / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Ирина Горовая с семьей / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

"Поддержка, любовь и родные люди рядом — это настоящая роскошь сейчас. Спасибо вселенной, что мои рядом. Это лучший подарок на день рождения", — написала в Сети Горовая.

Ирина Горовая с семьей / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Ирина Горовая с семьей / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Напомним, недавно стало известно, что Ирина Горовая и ее бывший муж Потап прекратили сотрудничество в продюсерском центре MOЗGI.

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