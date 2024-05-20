Ирина Горовая ответила, как часто Потап общается с их 16-летним сыном и как он его воспитывает

Украинский продюсер Ирина Горовая ответила, как часто рэпер Потап общается с их 16-летним сыном и чему учит подростка.

В своем Instagram Горовая призналась, что ее бывший муж принимает активное участие в воспитании сына. В частности, Потап постоянно переписывается с Андреем, они звонят друг другу. Когда у сына каникулы, он приезжает к отцу.

"Он принимает участие в воспитании Андрея. Они постоянно переписываются, звонят друг другу. Андрей часто приезжает на свои каникулы к отцу, они играют в баскетбол", — ответила Горовая.

Ирина Горовая / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Продюсер отметила, что Потап является прекрасным отцом. Она подчеркнула, что ее бывший учит сына правильным вещам и объясняет, как мужчина должен взрослеть.

"Я вам скажу так, что Алексей очень классный отец. Он Андрея очень правильно учит и подсказывает, что мужчина должен делать в своем взрослении", — отметила продюсер.

Потап с сыном / Фото: instagram.com/realpotap

Напомним, ранее Ирина Горовая отвечала, как сын реагирует на скандалы, в которые в последнее время довольно часто попадает Потап.

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