Ирина Горовая ответила на слухи о романе с 27-летним рэпером и рассекретила свои настоящие отношения

Ирина Горовая / © instagram.com/gorovaya_irina

Реклама

Украинский продюсер Ирина Горовая прокомментировала слухи о романе с рэпером OTOY и заговорила о своих настоящих отношениях.

Знаменитость обычно избегает того, чтобы что-то рассказывать о личной жизни. А это, тем временем, порождает немало сплетен. Более того, Ирине Горовой успели даже приписать роман с подопечным, 27-летним рэпером OTOY. Продюсер на проекте "Ранок у великому місті" уверяет, что отношения между ними только рабочие, и не более. Кроме того, Горовая на самом деле удивляется таким сплетням, поскольку OTOY даже моложе ее дочери.

"Господи, ну, нет! Он моложе моей дочери! Просто, когда работаешь с артистом, ты в него, как в сущность влюбляешься. Это так же, как сказать, что я сплю с Надей Дорофеевой. Но OTOY я люблю! Люблю как артиста исключительно!" - говорит продюсер.

Реклама

Ирина Горовая и OTOY / © instagram.com/gorovaya_irina

Однако Ирина Горовая все же признается, что уже длительное время не одинока и находится в отношениях. Правда, подробности раскрывать она не стала. Продюсер говорит, что не слишком любит делиться личной жизнью.

"Я так не люблю на эту темы говорить, но отношения есть", - добавила продюсер.

Напомним, недавно Ирина Горовая высказалась о карьере певицы Насти Каменских и продюсера Потапа за границей. Знаменитость раскрыла, почему они ее не могут там построить.