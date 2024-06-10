Ирина Горовая ответила, почему на самом деле разорвала сотрудничество с Потапом и платила ли ему откупные

Украинский продюсер Ирина Горовая раскрыла, почему на самом деле прекратила сотрудничество с экс-мужем, рэпером Потапом, и платила ли ему откупные.

Бывшие супруги после развода остались партнерами по бизнесу. Они вместе занимались продюсерским центром MOЗGI Entertainment. После начала полномасштабной войны Ирина Горовая провела ребрендинг, сменила название на Pomitni и стала единственной владелицей.

Ирина Горовая / Фото: скриншот с видео

Продюсер в интервью Алине Доротюк объяснила, что они с Потапом начали двигаться разными путями. В частности, рэпер находился за границей и занялся развитием карьеры Насти Каменских. Сама же Горовая находилась в Украине и самостоятельно работала над продюсерским центром. Бывших партнеров перестало объединять общее дело. Поэтому все, что они делали до войны, это остается их наработкой, а уже после – только Ирины Горовой.

"Так случилось, что Алексей еще до войны уехал на отдых и там и остался. С каждым месяцем у нас разрывался контекст. Мы не понимали, что теперь нас объединяет. Он начал больше заниматься Настей, а я осталась в Украине и мы с Надей пытались выстроить какую-то нашу историю. Смыслов, проектов и всего того, что мы делали и нас объединяло, просто не осталось. Мы сели, откровенно поговорили и договорились, что все, что мы делали до полномасштабной войны, – это общее дело. Все, что происходило после войны, осталось мне, потому что все влаживалось мной. Алексей пошел своим путём", - объяснила продюсер.

Ирина Горовая / Фото: скриншот с видео

Ирина Горовая также подчеркнула, что они с Потапом прекратили сотрудничество мирно и без всяких недоразумений. Продюсер не платила бывшему партнеру откупных, ведь они обо всем договорились.

"Все, что было, мы тогда правильно договаривались. У нас есть какая-то часть моя, какая-то часть Алексея и все. Оно было и до войны так, и после войны продолжило быть. Мы сели, зафиксировали, что у нас было на какой-то момент, это оставили в управлении того, что мы тогда договаривались. А за новое он сказал, что это мой путь", — добавила продюсер.

Ирина Горовая / Фото: скриншот с видео

Напомним, недавно Ирина Горовая проговорилась, что больше не одинока. Знаменитость случайно рассказала об отношениях с бойфрендом.

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