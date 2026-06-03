Ирина Горовая поехала в гости к дочери и зятю и показала, как с ними проводит время в Польше

Ирина Горовая / © instagram.com/gorovaya_irina

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Украинский продюсер Ирина Горовая показалась в гостях у дочери Натальи и зятя.

Знаменитость призналась, что решила себе дать немного времени, чтобы отдохнуть. А больше всего у нее это получается, когда она находится подальше от дома рядом с родными. Поэтому, продюсер поехала к дочери и зятю, которые живут в Польше.

Ирина Горовая делится, что именно в компании родных наконец-то может остановиться, увидеть красоту вокруг, насладиться вкусной едой, получить удовольствие от занятий со спортом и просто уделить внимание близким.

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Ирина Горовая с дочерью / © instagram.com/gorovaya_irina

«Иногда надо остановиться, чтобы увидеть красоту, почувствовать прикосновение любимого человека, услышать детей, насладиться вкусной едой, кайфонуть от спорта, найти себя и перезапуститься. У меня это получается исключительно в поездках и вдали от дома и работы, особенно у Наташи в гостях. Так рада, когда есть время побыть с тобой», — говорит знаменитость.

Ирина Горовая также поделилась, как они проводят время вместе. Конечно, не обходится без прогулок, множество фото на память и посещений различных заведений.

Дочь и зять Ирины Горовой / © instagram.com/gorovaya_irina

Напомним, недавно актриса Ольга Сумская призналась, видится ли с дочерью Антониной Паперной и внуками. Артистка прокомментировала болезненную для ее семьи тему.

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