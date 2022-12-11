Ирина Горовая похвасталась заметно подросшим сыном от Потапа

Продюсер показала, как проводит время в семейном кругу.
Украинский продюсер и соучредитель MOЗGI GROUP Ирина Горовая вернулась домой, где ее тепло встречали родные – родители и сын.
В частности, в Instagram-stories знаменитость решила показать, как проводит время в семейном кругу. Ирина записала на видео заметно подросшего сына от рэпера Потапа – Андрея.
"Вот доехала домой, и меня встречают. Андрюха! Ты зарос! Как я соскучилась!" – говорит на видео Горовая.
Тем временем мама продюсера Ольга Михайловна готовила вкусный ужин, а папа Анатолий Иванович сидел за столом с игристым напитком.
"Мама готовит, папа здесь с вином. Андрюха дождался своего компьютера!" – подытожила Ирина.
Напомним, ранее Ирина Горова поделилась, что прекратила сотрудничество с бывшим мужем, рэпером Потапом. Теперь знаменитость сама занимается продюсерским центром MOЗGI GROUP.
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