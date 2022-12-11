Ирина Горовая похвасталась заметно подросшим сыном от Потапа

Продюсер показала, как проводит время в семейном кругу.

Украинский продюсер и соучредитель MOЗGI GROUP Ирина Горовая вернулась домой, где ее тепло встречали родные – родители и сын.

В частности, в Instagram-stories знаменитость решила показать, как проводит время в семейном кругу. Ирина записала на видео заметно подросшего сына от рэпера Потапа – Андрея.

"Вот доехала домой, и меня встречают. Андрюха! Ты зарос! Как я соскучилась!" – говорит на видео Горовая.

Сын Ирины Горовой и Потапа / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Тем временем мама продюсера Ольга Михайловна готовила вкусный ужин, а папа Анатолий Иванович сидел за столом с игристым напитком.

"Мама готовит, папа здесь с вином. Андрюха дождался своего компьютера!" – подытожила Ирина.

Родители Ирины Горовой / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Напомним, ранее Ирина Горова поделилась, что прекратила сотрудничество с бывшим мужем, рэпером Потапом. Теперь знаменитость сама занимается продюсерским центром MOЗGI GROUP.

Читайте также: