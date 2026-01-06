- Дата публикации
Гламур
301
1 мин
Ирина Горовая показала 17-летнего сына-красавца от Потапа, который приехал из-за границы в Украину
Продюсер в семейном кругу провела новогодние праздники.
Украинский продюсер Ирина Горовая показала редкие фото с 17-летним сыном от бывшего мужа, рэпера Потапа.
Андрей сейчас получает образование за границей. Однако на новогодние праздники юноша вернулся в Украину, чтобы провести эти дни в семейном кругу. Ирина Горовая успела наделать кучу фотографий с сыном, которыми уже поделилась в Instagram.
На кадрах можно заметить, что Андрей уже стал очень взрослым. В частности, юноша по росту выше своей мамы. Кроме того, сын Ирины Горовой и Потапа заметно возмужал. А тем временем подписчики отмечаются, что Андрей растет настоящим красавцем.
К слову, сын Ирины Горовой и Потапа сейчас учится в Великобритании. Юноша получает образование в ACS International School Cobham. Кстати, Андрей получил стипендию и является игроком баскетбольной команды школы.
