Ирина Горовая показала редкие фото с дочерью и поздравила ее с 26-летием

Продюсер и экс-жена Потапа Ирина Горовая рассказала, что сегодня, 17 сентября, день рождения празднует ее дочь Наталья от рэпера Юрия Горового, известного как UGO.

На странице в Instagram звездная мама разместила серию снимков вместе с Натальей, сделанных в разноый период во время отдыха семьи. Также Горовая посвятила дочери трогательные поздравительные слова в честь 26-летия:

"Натусь, с днем рождения! Ты моя светлая, нежная, невероятно добрая и открытая дочь. Люблю тебя, горжусь твоими достижениями, счастлива, что ты у меня есть", – написала Ирина Горовая под фотографиями с дочерью.

Ирина Горовая с дочерью / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Ирина Горовая с дочерью / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Ирина Горовая с дочерью / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Ирина Горовая с дочерью / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Ирина Горовая с дочерью / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

В свою очередь, поклонники продюсера тоже присоединились к поздравлениям:

С именинницей поздравляю вас! Вы очень красивые, счастливые и крутые!

Счастья ей и всей вашей семье!

С днем рождения красавицу! Пусть будет счастлива

Напомним, недавно Наталья Горовая поделилась редким фото вместе со своим родным отцом, рэпером Юрием Горовым, известным под псевдонимом UGO. Горовой был первым мужем Ирины, прежде чем она вышла замуж за Потапа.

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