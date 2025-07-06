Ирина Горовая показала сразу двух детей и призналась, какие с ними отношения на самом деле

Ирина Горовая с сыном и дочерью / © instagram.com/gorovaya_irina

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Продюсер и бизнесвумен Ирина Горовая откровенно рассказала об отношениях с детьми - 27-летней Натальей и 16-летним Андреем.

Так, звезда призналась, что прежде всего она выстраивает с Натальей и Андреем дружеские отношения. И в этом ей способствуют несколько принципов, которыми она поделилась в фотоблоге. Продюсер рассказала, что всегда вкладывала в своих детей самое важное: "В Андрея я вложила уважение к женщинам, а в Наташу — подлинность во всем и работоспособность".

Ирина отметила, что верит в силу психологии и поддержку не только в сложные моменты, но и заранее. Также среди важных правил — позволить детям жить своей жизнью и искать себя.

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"Не бежать, когда "все плохо", а превентивно, чтобы подросток мог иметь вокруг себя кого-то беспристрастного, кому можно довериться. Они хотят идти своим самостоятельным путем, без тени чужих имен, и я их только поддерживаю", — пояснила Горовая.

Ирина Горовая с дочерью / © instagram.com/gorovaya_irina

Ирина Горовая с сыном / © instagram.com/gorovaya_irina

Сохранять теплую связь с детьми, по словам звезды, помогают простые ритуалы и главное правило: "Совместные отпуска, завтраки на выходных, шахматы, фильмы - это наши маленькие ритуалы, которые держат нас вместе. Стройте дружеские отношения с детьми, не ломайте их, а старайтесь слышать, понимать и иногда подстраиваться под них".

Ирина Горовая с сыном / © instagram.com/gorovaya_irina

Ирина Горовая с детьми / © instagram.com/gorovaya_irina

Напомним, недавно Ирина Горовая призналась, как на ее сына от Потапа повлияла публичность.