Ирина Горовая показала сына-красавца от Потапа и нежно поздравила его с 18-летием

Ирина Горовая с сыном от Потапа / © instagram.com/gorovaya_irina

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Украинский продюсер Ирина Горовая и ее бывший муж, рэпер Потап, празднуют день рождения общего сына.

Более того, в этом году еще и особенная дата. Андрею исполняется 18 лет, и он официально становится совершеннолетним. Так что по случаю праздника Ирина Горовая посвятила сыну пост в Instagram. Продюсер опубликовала ряд их общих фото, на которых можно заметить, как Андрей с годами взрослел и менялся.

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Конечно же, Ирина Горовая адресовала сыну теплые и приятные слова. Знаменитость честно призналась, что до сих пор не может понять, настолько Андрей уже повзрослел. Тем не менее, она очень гордится тем, какой он вырос — добрым, человечным, честным, смелым и любящим.

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Сын Ирины Горовой и Потапа / © instagram.com/gorovaya_irina

«Ты уже такой взрослый, самостоятельный, уверенный… Боже, я до сих пор не могу поверить — 18! Я так сильно тебя люблю и безгранично тобой горжусь. Хочу пожелать тебе оставаться добрым, человечным, честным, смелым, любящим. Верить в себя, не бояться быть собой и всегда иметь смелость выбирать свой путь», — отметила продюсер.

Ирина Горовая с сыном от Потапа / © instagram.com/gorovaya_irina

Ирина Горовая поделилась, что все эти годы наблюдала за сыном, поэтому видит, как он меняется и формируется. Больше знаменитости приятно то, что все то, что она в него вкладывала, в нем и проявляется. Вместе с тем Ирина Горовая хочет поблагодарить сына за советы, заботу и поддержку. Напоследок продюсер заверила, что будет всегда рядом и подставит свое надежное плечо.

Ирина Горовая с сыном от Потапа / © instagram.com/gorovaya_irina

«Я вижу, как ты меняешься и взрослеешь. Как формируется твой характер, как светлое в тебе побеждает все серое. Как все, что мы вкладывали в тебя годами, расцветает и дает тебе крылья. И я хочу поблагодарить тебя. За твою поддержку, советы и заботу. За то, что ты умеешь находить важные слова в очень сложные моменты. За то, что умеешь объединять людей. И за то, как ты есть. Люблю — безусловно. Верю — безгранично. И рядом всегда», — обратилась к сыну продюсер.

Ирина Горовая с сыном от Потапа / © instagram.com/gorovaya_irina

Напомним, недавно голливудский актер Сильвестр Сталлоне праздновал день рождения дочери. Артист поздравлял Софию с 30-летием и показывал их редкие фото.

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