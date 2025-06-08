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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
316
Время на прочтение
1 мин

Ирина Горовая показалась с 16-летним сыном-красавчиком от Потапа и ошеломила, как он вырос

Андрей уже на две головы выше своей звездной мамы.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Ирина Горовая

Ирина Горовая / © instagram.com/gorovaya_irina

Украинский продюсер Ирина Горовая показалась с сыном-красавцем от бывшего мужа, продюсера и рэпера Потапа.

Семейными фотографиями знаменитость поделилась в своем Instagram. На фото Ирина Горовая и 16-летний Андрей позировали на железнодорожном вокзале в Киеве. Продюсер была одета в джинсы и белую майку, а ее сын выбрал серые спортивные штаны и черный свитер.

Ирина Горовая с сыном от Потапа / © instagram.com/gorovaya_irina

Ирина Горовая с сыном от Потапа / © instagram.com/gorovaya_irina

Ирина Горовая не была многословной. Продюсер лишь коротко подписала фото: "Ma boy".

Ирина Горовая с сыном от Потапа / © instagram.com/gorovaya_irina

Ирина Горовая с сыном от Потапа / © instagram.com/gorovaya_irina

Тем временем поклонники просто засыпали комплиментами продюсера и ее сына. Особенно фанаты были ошеломлены, как Андрей вырос. И это действительно так. Сложно не заметить, что парень уже как минимум на две головы выше звездной мамы.

Ирина Горовая с сыном от Потапа / © instagram.com/gorovaya_irina

Ирина Горовая с сыном от Потапа / © instagram.com/gorovaya_irina

  • Как же он вырос. Вы замечательные!

  • Вау, как вырос! Красивые!

  • Уже взрослый! Красавчик!

Напомним, ранее Ирина Горовая рассказывала, где учится ее сын. Также продюсер призналась, что, оказывается, у Андрея есть определенные проблемы в учебе.

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Дата публикации
Количество просмотров
316
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