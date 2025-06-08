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Ирина Горовая показалась с 16-летним сыном-красавчиком от Потапа и ошеломила, как он вырос
Андрей уже на две головы выше своей звездной мамы.
Украинский продюсер Ирина Горовая показалась с сыном-красавцем от бывшего мужа, продюсера и рэпера Потапа.
Семейными фотографиями знаменитость поделилась в своем Instagram. На фото Ирина Горовая и 16-летний Андрей позировали на железнодорожном вокзале в Киеве. Продюсер была одета в джинсы и белую майку, а ее сын выбрал серые спортивные штаны и черный свитер.
Ирина Горовая не была многословной. Продюсер лишь коротко подписала фото: "Ma boy".
Тем временем поклонники просто засыпали комплиментами продюсера и ее сына. Особенно фанаты были ошеломлены, как Андрей вырос. И это действительно так. Сложно не заметить, что парень уже как минимум на две головы выше звездной мамы.
Как же он вырос. Вы замечательные!
Вау, как вырос! Красивые!
Уже взрослый! Красавчик!
Напомним, ранее Ирина Горовая рассказывала, где учится ее сын. Также продюсер призналась, что, оказывается, у Андрея есть определенные проблемы в учебе.