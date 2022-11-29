Ирина Горовая прокомментировала прекращение сотрудничества с Потапом: "Наша работа исчерпана"

Украинский продюсер и соучредитель MOЗGI GROUP Ирина Горовая прокомментировала прекращение сотрудничества с продюсером и рэпером Потапом.

В программе ЖВЛ Ирина рассказала, что с начала полномасштабной войны управлением компании занялась полностью она. С Потапом Горовая больше не сотрудничает. По словам Ирины, их совместная работа уже исчерпала себя.

"Он для меня один и единственный, кто помог мне вообще понять, что такое шоу-бизнес и с какой стороны к нему подходить. Мы сделали друг для друга все, что могли — я с точки зрения бизнеса, а он с точки зрения креатива. Но в какое-то время мы поняли, что наша работа вроде бы исчерпана. Я думаю, что у меня большое будущее в плане развития музыкальной индустрии в Украине, а у него – в той индустрии, которую он выберет", – рассказала продюсер.

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Знаменитость также обратилась к Потапу. Она поблагодарила продюсера за совместную работу.

"Леша, я очень тебя уважаю, благодарю тебя за то, что мы сделали вместе и за то, что мы так классно работали и не работаем", – обратилась к Потапу Ирина.

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