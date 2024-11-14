Ирина Горовая прокомментировала расторжение сотрудничества с Потапом: "Считаю этот шаг лучшим"

Украинский продюсер Ирина Горовая прокомментировала разрыв сотрудничества с рэпером Потапом.

Ранее знаменитости в партнерстве занимались продюсерским центром Moзgi Entertainment. Однако с началом полномасштабной войны это изменилось. Ирина Горовая стала единственной владелицей, а компания потерпела ребрендинг и получила название Pomitni.

Продюсер говорит, что ранее мысль о расторжении сотрудничества с партнером вызвала у нее страх. Однако сейчас Горовая считает этот шаг верным. Дело не в том, что "кто-то был плохим". Ирина Горовая полностью взяла на себя ответственность и создает проект таким образом, как она хочет.

Ирина Горовая и Потап

"Когда-то для меня разойтись с партнером было самым большим страхом, а сегодня я считаю этот шаг лучшим достоянием. И дело не в том, что кто-то был плохим, а в том, что я наконец-то смогла быть на сто процентов свободной, брать ответственность и создавать вокруг себя то пространство, которое уже хочу я. Думаю, здесь сработали и возраст, и моя профессиональная зрелость, и куча других факторов", – поделилась продюсер в интервью ELLE.

Ирина Горовая говорит, что без партнера действительно сложно, ведь нет человека, с которым можно посоветоваться и разделить риски. Кроме того, продюсеру нужно быть более сосредоточенной. Однако знаменитость многому учится, участвует в разных проектах, призванных объединить рынок и помочь артистам.

Ирина Горовая / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

"Конечно, это сложно, ведь все решения ты пропускаешь через себя и у тебя нет рядом с того, с кем можно разделить риски. С другой стороны — это компания с моей женской энергетикой. К тому же управлением проектами всегда занималась я, мой партнер отвечал за творческую роль, которую сейчас выполняют все те артисты, с которыми я работаю. Сегодня я стараюсь не рассредоточиваться, как могла делать это раньше. Мое внимание направлено на структурирование компании, что очень изменилась, и настройку внутренних коммуникаций. Также я участвую в проектах, которые направлены на объединение рынка и помощь артистам, вхожу в международные союзы, много учусь", - отметила продюсер.

Напомним, недавно Ирина Горовая рассказывала о своих детях. Продюсер призналась, кем за границей работает ее дочь и чем увлекается сын.

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