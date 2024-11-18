Ирина Горовая раскрыла, как с Потапом поделила финансовые вопросы в воспитании сына: "Нет алиментов"

Также продюсер рассказала, какой Потап отец.
Украинский продюсер Ирина Горовая раскрыла, как они с бывшим мужем, рэпером Потапом, поделили финансовые вопросы, что касаются воспитания сына.
Знаменитость уверяет, что между ней и бывшим только родительским отношениям. Они общаются на темы, что касаются 16-летнего Андрея. Самое главное для них – это благополучие общего сына.
"С Потапом мы закончили семейные и творческие отношения. У нас есть очень крутой сын и мы общаемся как родители. Как у отца моего сына я спрашиваю: "Проплатишь ли ты учебу, встретишься ли ты с ним, волнуешься ли ты за какие-то его 16-годовые штучки, встретишь ли Новый год с ним?" – рассказала продюсер для "Люкс ФМ".
Ирина Горовая говорит, что Потап не платит алименты. Однако он активно участвует в обеспечении сына. В частности, они обсуждают все большие затраты и вложения. Кроме того, рэпер сейчас помогает финансами, чтобы сын развивал спортивную карьеру. Ирина Горовая отметила, что за эти годы Потап ни разу не отказал Андрею.
"У нас нет алиментов. Мы начинали с друзей, мы трансформировались потом в семью, потом снова в друзей, потом просто у родителей. Самое главное – это будущее нашего сына. Леша как отец классный. Он ни разу не отказал ни в чем, что касается сына. Поэтому у нас не алименты. Если мы планируем школу, отдых, какие-то очень важные вложения… Вот сейчас он максимально помогает со спортивной карьерой. Он как отец исполняет все свои роли", - отметила продюсер.
Напомним, недавно Ирина Горовая прокомментировала расторжение сотрудничества с Потапом. Знаменитость поделилась, насколько сложно вести бизнес без партнера.
Читайте также:
- Анджелина Джоли впервые за длительное время показалась на публике с 16-летним сыном – копией Брэда Питта
- Лилия Ребрик показалась с тремя доченьками-красавицами и рассекретила, как с ними проводила время в Киеве
- Кэтрин Зета-Джонс в годовщину брака с Майклом Дугласом показала, какой была их свадьба 24 года назад