Ирина Горовая раскрыла, как с Потапом поделила финансовые вопросы в воспитании сына: "Нет алиментов"

Украинский продюсер Ирина Горовая раскрыла, как они с бывшим мужем, рэпером Потапом, поделили финансовые вопросы, что касаются воспитания сына.

Знаменитость уверяет, что между ней и бывшим только родительским отношениям. Они общаются на темы, что касаются 16-летнего Андрея. Самое главное для них – это благополучие общего сына.

"С Потапом мы закончили семейные и творческие отношения. У нас есть очень крутой сын и мы общаемся как родители. Как у отца моего сына я спрашиваю: "Проплатишь ли ты учебу, встретишься ли ты с ним, волнуешься ли ты за какие-то его 16-годовые штучки, встретишь ли Новый год с ним?" – рассказала продюсер для "Люкс ФМ".

Ирина Горовая с сыном / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Ирина Горовая говорит, что Потап не платит алименты. Однако он активно участвует в обеспечении сына. В частности, они обсуждают все большие затраты и вложения. Кроме того, рэпер сейчас помогает финансами, чтобы сын развивал спортивную карьеру. Ирина Горовая отметила, что за эти годы Потап ни разу не отказал Андрею.

"У нас нет алиментов. Мы начинали с друзей, мы трансформировались потом в семью, потом снова в друзей, потом просто у родителей. Самое главное – это будущее нашего сына. Леша как отец классный. Он ни разу не отказал ни в чем, что касается сына. Поэтому у нас не алименты. Если мы планируем школу, отдых, какие-то очень важные вложения… Вот сейчас он максимально помогает со спортивной карьерой. Он как отец исполняет все свои роли", - отметила продюсер.

Потап с сыном Андреем / Фото: instagram.com/realpotap

Напомним, недавно Ирина Горовая прокомментировала расторжение сотрудничества с Потапом. Знаменитость поделилась, насколько сложно вести бизнес без партнера.

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