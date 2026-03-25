Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Ирина Горовая раскрыла, как с Потапом воспитывает 17-летнего сына и как он помогает финансово

Знаменитость высказалась о бывшем муже, с которым у нее общий ребенок.

Ирина Горовая, Потап и их сын

Украинский продюсер Ирина Горовая раскрыла, как вместе с рэпером Потапом воспитывает 17-летнего сына Андрея.

Пара развелась еще в 2014 году. Однако Ирина Горовая на проекте "Наодинці з Гламуром" признается, что они продолжают общаться и делают это довольно часто. В частности, бывших супругов связывает общий сын.

Ирина Горовая говорит, что они с Потапом вместе воспитывают Андрея. По словам продюсера, рэпер очень положительно влияет на сына. Конечно же, он помогает и финансово - оплачивает зарубежную школу Андрея.

Потап, Ирина Горовая и их сын / © instagram.com/realpotap

"В связи с тем, что у нас общий ребенок, конечно, мы часто общаемся. Он для меня навсегда останется отцом моего сына. Он помогает, оплачивает школу. Он прям очень сильно положительно влияет на сына. Я о нем ни разу не скажу ничего плохого, потому что он - отец", - говорит знаменитость Анне Севастьяновой.

▶️ Полный выпуск "Наодинці з Гламуром" можно посмотреть по этой ссылке: ГОРОВА злила правду про ПОТАПА, Філонова видала зв’язок з ФАГОТОМ, а EL Кравчук розповів про погрози

Напомним, у Ирины Горовой также есть дочь, которая появилась на свет во время ее брака с рэпером UGO. Недавно продюсер восхитила фото с Натальей и показала, как проводила с ней время в Польше.

