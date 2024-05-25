Ирина Горовая рассекретила, где находится ее дочь после замужества и чем занимается

Знаменитость поделилась подробностями личной жизни Натальи.
Продюсер и экс-жена Потапа Ирина Горовая рассказала, где проживает ее дочь Наталья от рэпера Юрия Горового, известного как UGO.
Как признается Ирина, ее дочь сейчас проживает за границей с мужем-иностранцем, где активно развивает карьеру. В частности, в Польше удаленно работает маркетологом в ИТ-компании. Впрочем, время от времени, по словам продюсера, ее дочь приезжает в Киев в семью и своего домашнего питомца.
"Дочка вышла замуж, сейчас находится в Варшаве. До этого жила в Кракове – у нее работа маркетологом в ІТ, может выполнять ее с любого места жительства. Недавно была в Киеве неделя, скоро приедет еще на неделю. Без мужа, сама приезжает. Муж у нее иностранец, он не уклонист! Наталья делает все для того, чтобы приехать и побыть с нами. А теперь оставила мне еще свою собачку Жорика, по которой скучает, а я мучаюсь, потому что много дел, а за ним нужен уход", – рассказала Горовая в комментарии oboz.ua.
Напомним, недавно Ирина Горовая рассказывала, как часто рэпер Потап общается с их 16-летним сыном и чему учит подростка.
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