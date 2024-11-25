Ирина Горовая рассекретила, как с детьми проведет новогодние праздники и куда уедет из Украины

Украинская продюсер Ирина Горовая поделилась, как пройдет ее зимний отпуск.

Знаменитость в комментарии ТСН.ua поделилась, что новогодние праздники она традиционно планирует встретить в семейном кругу. Так, продюсер планирует встретиться с дочерью Наталией, сыном Андреем и другими членами семьи за рубежом. Горовая признается, что питает надежду перезагрузиться во время совместного времяпровождения.

"У нас есть традиция праздновать Рождество вместе. Мы все делаем для того, чтобы объединиться. Потому что все поразъезжались. Поэтому и так важно собираться. У нас здесь еще вопрос: Польша или Будапешт. Мы просто отдыхаем и переключаемся. Мне очень важно, чтобы эти семейные отношения сохранялись", – отметила Ирина.

Ирина Горовая с сыном и дочерью / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Однако сейчас бизнесвумен остается в Украине и прилагает все усилия, чтобы на отечественной сцене появлялись новые имена. В частности, в сотрудничестве с мультимаркетами "Аврора" Горовая учредила платформу "На її основі". Ее цель – помочь молодым талантливым артистам достичь первых весомых успехов в индустрии. Платформа создает возможности для их развития и объединяет молодых исполнителей в музыкальных интенсивах, кемпах, предоставляет ежеквартально гранты на сумму более 1 млн грн и делает их музыку заметной благодаря трансляциям треков на радио "Аврора".

"У Pomitni есть платформа "На її основі", которую мы основали вместе с мультимаркетами "Аврора". Эта совместная кампания направлена на развитие молодых крутых артистов, создание музыки, ее распространение в более чем полторы тысячи мультимаркетов с "Радио Аврора". И это очень крутой доступ к аудитории. И это более 45 млн посещений ежемесячно. Это безумная аудитория", - поделилась продюсер.

Напомним, недавно Ирина Горовая призналась, готова ли стать бабушкой в 46 лет и где работает ее старшая дочь Наталья.

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